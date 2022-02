El fútbol es efímero. Con esa frase, antes de la visita este sábado (16.00 horas. Vamos) de la Unión Deportiva Las Palmas a La Romareda, Juan Ignacio Martínez quería dejar clara la ingratitud de este deporte, donde se vive al día, al amparo de los resultados y en el que las gestas, como la que comandó el curso pasado en el Real Zaragoza para regatear el descenso que parecía una condena a su llegada, enseguida pasan a ser parte de anuarios y hemerotecas. En su caso, sin embargo, ese crédito ganado con justicia le ha sostenido en esta temporada llena de irregularidad y casi vacía de victorias, pero ahora el alicantino ya anda sin red. Tiene, eso sí, el aval indiscutible de Miguel Torrecilla, en un dúo que también podría ser inseparable en el adiós, llegado el caso, y el buen concepto general del club en su trabajo y en su talante, además del desgobierno de una SAD metida de lleno en un proceso de venta que en teoría vive ya los capítulos finales.

Con una Romareda repleta de enfado contra la gestión de la propiedad, mosqueada también con la caída de un equipo que suma 4 puntos de 24 y contempla ya ante sus ojos el abismo del descenso, a solo cuatro puntos tras el gol del defenestrado Javi Ros para el Amorebieta, el técnico vive ante Las Palmas un día crucial para su futuro. Todo lo que no sea ganar le dejará en la cuerda floja, expuesto a un cese o a una última oportunidad en Gijón frente al Sporting si el tropiezo deja una buena imagen, no hay demasiado incendio en La Romareda o los de abajo mantienen su ritmo de tortuga. En todo caso, la reacción no debe ir más allá de esos dos choques y haría bien JIM en no posponerla más de este sábado logrando una victoria ineludible.

El Zaragoza solo suma 14 puntos de 39 en La Romareda, lo que le convierte en el tercer peor local de la categoría y con una falta de gol que bate récords históricos en el Municipal. Es necesario romper esa dinámica casera, volver a ganar en un estadio que en este curso solo ha visto victorias ante Sporting y Eibar, esta, la última, el 6 de diciembre pasado, ya más de dos meses desde entonces. Hablaba JIM de que no hay un problema de entrenador, que se iría mañana mismo si así lo viera, que ve el hándicap en una cuestión de aciertos.

Dudas en ataque

Como mínimo, el diagnóstico es simple, aunque es cierto que al Zaragoza le falta mucho gol y pegada en ataque. Pero, además, ha dejado de ser consistente atrás, con 12 dianas, el cuarto que más, en los últimos ocho partidos, y se viene abajo a poco que le llegan mal dadas. Una hora buena en Ibiza, media en Butarque, el tramo final ante el Málaga o el Valladolid... El Zaragoza deja ratos convincentes en sus partidos, pero eso no le vale para ganar, no cuando le cuesta un mundo golpear y los rivales, a poco que se lo proponen, le mandan a la lona.

Todo eso debe superar este sábado, contando eso sí con la gran mayoría de sus armas a disposición de JIM, que recupera a Sabin Merino tras su surrealista 'cláusula del miedo' y a Álvaro Giménez después de sus molestias en el sóleo. También Francho, renqueante de un golpe en las últimas semanas, es de la partida, aunque es posible que esta vez JIM opte más por la prudencia con el medio, fijo en los últimos tiempos. El técnico no tocará la portería ni la defensa, tampoco a Petrovic y a Eugeni, por lo que Grau optaría a entrar por Francho y Sabin Merino es el único fijo arriba, posiblemente de referencia, su lugar natural y donde Azón vio puerta en Butarque. Las dudas estarían en sus escoltas. Nano Mesa tiene opciones porque JIM le tiene fe cuando las molestias no le condicionan y entre Bermejo, de gran partido en la primera vuelta en el estadio de Gran Canaria, Juanjo Narváez y Borja Sainz saldría el otro jugador de ataque.

Un enemigo irregular

Las Palmas llega sin haber consolidado el relevo de García Pimienta tras la salida de Mel, con 4 puntos de 9 y una irregularidad manifiesta, con sopapo ante el Burgos incluido hace una semana. Sin Raúl Navas, Loiodice, Pejiño y Benito, la zona ofensiva es la principal amenaza canaria, por donde asoman Jonathan Viera, su gran referencia, Jesé, los recién llegados Rober y Hernani, Sadiku, Rafa Mujica... Un ataque de nivel y una defensa vulnerable. Eso es Las Palmas, el enemigo para el salto sin red de JIM y del Zaragoza.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Petrovic, Jaume Grau. Eugeni; Bermejo, Nano Mesa y Sabin Merino.

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Saúl Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Mfulu, Kirian, Moleiro; Rober, Jonathan Viera y Jesé.

Árbitro: Caparrós Hernández (Comité Valenciano).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.00. Vamos