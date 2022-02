Desde el choque ante el Amorebieta no marcaba Álvaro Giménez, que se quitó frente a Las Palmas un peso de encima con ese gol decisivo tras casi tres meses sin marcar. " Quiero marcar siempre, pero sobre todo en casa, haciéndonos fuertes con esos goles. Anotar en casa con ellos, con los aficionados, tiene un peso muy grande, espero hacer muchos más", dijo el delantero alicantino, que hasta ahora solo había anotado a domicilio, el mencionado tanto en Lezama, los dos ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria para que el equipo amarillo pase a ser su rival predilecto en este curso y otro en Burgos.

Con todo, el ariete zaragocista, máximo anotador del equipo con 5 dianas, puso el énfasis en el valor del triunfo tras 8 jornadas sin ganar: "Ganar tiene un peso grande, ya que veníamos de una racha mala. Hemos merecido lograrlo en otros partidos. Era importante ganar con la afición, que se lo merece todo y esperemos seguir así. Ha habido en otros encuentros en que hemos merecido meter un gol o que hemos tenido ocasiones muy claras que no hemos metido. Ellos han tenido una muy clara para ponerse por delante y la han fallado. Esto es fútbol, nosotros hemos tenido una y la hemos metido, ojalá sea siempre así", aseveró el punta.

El otro anotador del partido fue Jaume Grau, que llevaba desde el 1 de noviembre de 2017 sin marcar un gol, haciéndolo en aquella ocasión con el Castilla ante el Celta y en Segunda B. Después, no había visto puerta ni en el Lugo, ni en el Tondela ni en Osasuna, de donde llegó en enero para que fuera ante Las Palmas su primer partido en el once. "Llevaba mucho tiempo sin jugar noventa minutos, y he terminado cansado y fatigado, pero con buenas sensaciones. Me siento muy contento por poder ayudar al equipo con un gol, siempre es una alegría poder marcar. No soy de lograr muchos pero el poder hacerlo en casa me hace estar más contento", reflejó Grau.

"Teníamos muchas ganas de brindarles a los aficionados una victoria en casa, hacía mucho que no se daba. Estamos muy contentos, había partidos en los que el equipo no estaba siendo recompensado", añadió Grau, que también se acordó como Álvaro del tanto fallado por Hernani justo antes de que el delantero alicantino hiciera el 2-1: "Ellos han tenido esa ocasión muy clara, pero no han tenido la fortuna de que les haya entrada. Es fútbol y nos ha tocado que sea favorable a nosotros, y hemos conseguido los tres puntos"