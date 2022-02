Tuvieron que pasar dos meses y medio para que La Romareda volviera a ver un triunfo de su equipo. Por ahí se explica por qué el Real Zaragoza no levanta cabeza en la clasificación y de ahí se entiende el bufandeo y la alegría final de los aficionados, que por fin se marcharon del estadio con una sonrisa de oreja a oreja. Eso sí, no dejó de ser una victoria sufrida, muy sufrida, que no pudo festejarse hasta el pitido del árbitro, por si acaso.

El balón parado rescató al Real Zaragoza, que se adelantó las dos veces de esa suerte. La primera cuando aún no se llevaban ni cinco minutos de partido, después de una de las decenas de faltas provocadas por Narváez, que botó Eugeni con el guante que tiene en la bota derecha, peinó Jair sin lograr rematar y empaló Jaume Grau casi desde la frontal para batir a Raúl Fernández. Aún no había pasado casi nada en el partido y poco más pasó después. Ninguno de los dos dominaba aunque eran los locales los que más se aproximaban al área rival. El segundo llegó ya en la segunda parte, cuando Las Palmas dominaba aunque sin avasallar, cuando el Zaragoza más estaba sufriendo. De hecho, en la acción inmediatamente anterior Cristian salvó el segundo gol de Las Palmas con una de sus manos milagrosas. La siguiente jugada terminó en un córner a favor de los de JIM que lanzó Bermejo (Eugeni ya no estaba) y acabó rematando Álvaro Giménez, también con el pie, para volver a batir a Raúl Fernández. Así que hubo varias buenas noticias en La Romareda. La fundamental es que el Real Zaragoza volvió a ganar, algo que no conseguía desde el pasado 6 de diciembre. Curiosamente, fue también ante otro equipo de la zona alta, el Eibar ahora líder. Este sábado batió a un equipo que pelea, de verdad, por la famosa pomada. Otra estupenda noticia fue que el zaragocismo pudo cantar dos goles en una misma tarde, lo que en casa no sucedía desde el 7 de noviembre, cuando el equipo superó por 2-0 al Sporting de Gijón. Más buenas nuevas, volvió a marcar uno de los delanteros del equipo, en este caso un Álvaro Giménez que ya es el pichichi en solitario del Zaragoza al sumar con la de ayer su quinta diana esta temporada. No lo hacía desde hace casi tres meses. Anotó el tanto del empate en la visita al Amorebieta el 28 de noviembre y, desde entonces, se prolongaba su sequía. Eso sí, todos los goles que ha hecho Álvaro Giménez han sumado puntos para el Zaragoza. Ayer, tres que son de oro. También puede considerarse una buena noticia que se estrenara uno de los fichajes de invierno en el apartado goleador. No fue Sabin Merino, pese a su trabajo con los balones en largo, sino Jaume Grau. Era su primera titularidad desde que llegó en enero al equipo y le costó cuatro minutos empalmar el disparo con el que el Real Zaragoza se adelantó en el marcador. No fueron pocas las buenas noticias, sobre todo teniendo en cuenta la situación dramática que vive el equipo, aunque volvió a ser una tarde de nervios y sufrimiento en La Romareda. El resultado bien pudo ser otro si Las Palmas hubiera acertado su clara ocasión ante Cristian, el juego del equipo volvió a dejar mucho que desear, como alguno de los cambios de JIM, muy discutidos por la grada. Pero en la zona en la que vive el Real Zaragoza, y después de siete partidos sin ganar, no hay nada mejor que sumar tres puntos en una sola tarde y poder volver a sonreír, al fin.