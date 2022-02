Aliviado. Como el que se quita una tremenda losa de encima. Así compareció Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa tras el triunfo por la mínima del Real Zaragoza ante Las Palmas. Aunque no lo quiso reconocer, el alicantino era consciente de que su situación era límite y que un mal resultado podría haber sido la puntilla para su continuidad en el banquillo zaragocista. Sabiéndose ganador de un gran balón de oxígeno en forma de tres puntos, JIM quiso quitarse el foco de encima y ponerlo sobre sus jugadores. «Me encuentro muy satisfecho por los chavales, se lo merecen. Nos debemos al club», señaló.

Con respecto al desarrollo del choque, el entrenador manifestó que el gol tan tempranero marcó el comienzo del duelo. ««Somos un equipo que especula muy poco pero entiendo la ansiedad que se ha visto hoy. Nuestros inicios son muy buenos, pero el tanto no debe hacernos dar dos pasos atrás. Estábamos haciendo un buen inicio y debemos seguir acosando. Me gusta no conceder», analizó un técnico que no dudó en señalar cuál fue a su juicio el momento en el que se decantó la balanza: «Ha sido clave pasar del 1-2 al 2-1. Cómo cambia en pocos minutos. Por eso el fútbol es tan grande, tan bonito, tan pasional».

Aunque el Zaragoza no hizo su mejor partido, lo único importante era volver a la senda de la victoria. «Había que ganar de la manera que fuese. Estábamos en una dinámica negativa, con muchos partidos sin ganar y eso pesa para todos. Aunque hayamos ganado así, el equipo tiene más potencial de lo que hemos demostrado en las últimas jornadas», confesó JIM, que pareció justificar el cambio de Gámez por Lluís López por el miedo a una expulsión: «Ha sido encuentro con muchas tarjetas y hemos tomando decisiones para no quedarnos con uno menos».

LA ESTRATEGIA

Los dos goles llegaron tras dos jugadas a balón parado. «La estrategia es muy importante. Le dedicamos mucho tiempo en los entrenamientos y vídeos», apuntó, reconociendo que a veces también hace falta tener esa «chispa» de suerte. Preguntado por la pugna entre Sabin Merino y Álvaro Giménez por un puesto en el once, JIM aseguró que cuenta con los dos: «Sabin nos puede dar mucho. Puede jugar con Álvaro. Hoy he tomado la decisión de que uno esperase. Nos pueden dar muchas cosas. Quiero reflotar el estado anímico de todos».

El alicantino quiso limar asperezas con los seguidores zaragocistas tras sus polémicas declaraciones en el último encuentro como local de los aragoneses. «Quiero dar las gracias a la afición. Nos ha visto sufrir en los últimos diez minutos y ha tirado del equipo. Tenemos que defender entre todos al Real Zaragoza». Mirando hacia el futuro, el entrenador alicantino confía en que el agónico triunfo ante los canarios sirva como acicate para darle la vuelta a la delicada situación. «Estamos en una Liga donde cuesta mucho ganar. Ojalá sea otro punto de inflexión para sumar muchos puntos. Queremos crecer como equipo», concluyó.