El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, no acudió al encuentro, algo que ya sucedió ante el Valladolid, y no hubo ningún motivo ni explicación oficial de esa ausencia en una nueva tarde de protestas contra el club, ya que hubo pañolada y pitada en el minuto 32 tanto de la primera parte como de la segunda.

Así, Fernando Sainz de Varanda encabezó la representación del Real Zaragoza y en el palco solo hubo otro consejero, Juan Uguet. Ambos representan a la familia Alierta en el consejo de administración del club, donde Sainz de Varanda es además vicepresidente. Lapetra quiso dimitir antes del choque ante el Valladolid, pero no se aceptó su salida y no acudió ese día al palco, como tampoco a la gala de la Federación Aragonesa de Fútbol , aunque sí estuvo frente al Málaga y en los viajes a Ibiza y Leganés.

Mientras, Fernando de Yarza y Juan Forcén, otros dos consejeros, ya llevan muchos meses sin acudir a La Romareda, lo mismo que el director general, Luis Carlos Cuartero, que no se deja ver por el palco desde hace tiempo, y el primero de ellos tampoco lo hizo en esta ocasión, solo tres días después de asegurar que a la venta del club le podían quedar muy pocas horas. También es habitual que a La Romareda no acuda Luis Blasco, el tercer consejero de la familia Alierta, que no estuvo en esta ocasión, aunque sí ante el Málaga, donde Lapetra presidió el choque como máxima representación zaragocista y ese día no acudieron por motivos personales Sainz de Varanda y Uguet.