Christian Lapetra ha presentado su dimisión irrevocable como presidente del Real Zaragoza. Lo hace después de que, como ya publicó EL PERIÓDICO, el Consejo de Administración no aceptase su renuncia, presentada hace escasas semanas, antes del partido contra el Valladolid el 22 de enero. Ahora, mediante una carta remitida a la entidad de la entidad comunica su "renuncia inmediata e irrevocable a los cargos de presidente del Consejo de Administración y de la Fundación Real Zaragoza", asegura.

"Ruego tomen nota de mi comunicación y den traslado de la misma a todas aquellas instituciones que lo requieran para quedar a partir de este mismo momento liberado de todas las funciones y responsabilidades derivadas de mis cargos", añade, asegurando su agradecimiento a todos los miembros del consejo. El club, inmerso en un proceso de venta que agota sus capítulos finales, deberá decidir ahora si nombra otro presidente o espera a la llegada de la nueva propiedad.

En los últimos tiempos, Lapetra se había distanciado de los consejeros Fernando de Yarza y Juan Forcén y se había acercado más a la familia Alierta, por lo que ya intentó dimitir antes del partido ante el Valladolid, pero se le convenció, no con poca crispación de por medio, para que siguiera, aunque su decisión estaba ya más que tomada. El ya expresidente zaragocista ha sufrido también en los últimos tiempos, tanto él como su familia, diversos episodios de acoso o insultos por parte de aficionados zaragocistas y eso también ha aumentado su deseo de irse.

Tras ausentarse del partido ante el Valladolid, este diario preguntó las causas al club sin encontrar más respuesta que no había ningún motivo especial ni justificación. Ayer, tras no estar de nuevo en el palco frente a Las Palmas, el Departamento de Comunicación dio la misma respuesta, añadiendo incluso que el ya expresidente había partidos en que no estaba en ese puesto. Lo cierto es que Lapetra, que no quiere hacer declaraciones, hace días que no se sentía con las fuerzas para seguir en el cargo, también porque el proceso de venta y las diferencias entre los propietarios le habían desgastado. Después de esa ausencia, Lapetra no estuvo en la gala de la Federación Aragonesa de Fútbol, pero sí fue a Ibiza o Leganés, además de asistir al partico contra el Málaga.

El club hará oficial en las próximas horas la renuncia de su hasta ahora presidente, que volverá a ser un empleado de una de las empresas que tiene la familia Yarza, sin la atribución que tenía como máximo mandatario de la entidad y que, como en el resto de los miembros del consejo, ronda los 40.000 euros. Lapetra era uno de los ejecutivos que pusieron en la SAD estos accionistas desde sus empresas, era uno de sus empleados, como otros, como los responsables de Comunicación (Miguel Gay), o Marketing (Carlos Arranz).

Mientras, Mariano Aured, director financiero, o Luis Carlos Cuartero, director general, son también muy próximos a esta parte de la propiedad, que con solo el 27,92% de la SAD, contando su parte (13,46%) y la de Forcén, ha controlado el día a día de la misma en los últimos años, incluso cuando Alierta, que posee el 50,56% junto con Sainz de Varanda, capitalizó parte de un préstamo para convertirse en mayoritario en julio de 2019.

La presencia

El vicepresidente y consejero delegado fue, como el día ante el Valladolid, el que estuvo en el palco como máxima representación del club ante Las Palmas, mientras que frente al Málaga lo hizo, además de Lapetra, Luis Blasco, que es el tercer consejero de la familia del máximo accionista junto a Uguet y Sainz de Varanda, que en ese partido no podían acudir por un tema personal. La familia Alierta en todo momento ha asistido al palco por medio de alguno de sus miembros, también en los días recientes de más tensión y pañoladas, algo que no pueden decir los miembros del otro bando del consejo, el representado por Yarza y Forcén

Casi ocho años

Lapetra tomó el cargo de presidente, el 31º en la historia del Real Zaragoza, con la llegada de la Fundación Zaragoza 2032 a la entidad en julio de 2014, por lo que va a estar al final casi ocho años, algo más de siete y medio en concreto, en un puesto al que llegó para ostentar sobre todo la representación de la entidad, ya que no es uno de sus accionistas. Hijo del mítico Carlos Lapetra, Christian sucedió en el cargo a Fernando Molinos, el último presidente con Agapito Iglesias y que estuvo en esa función entre 2012 y junio del 2014. Sus ocho años en el puesto le convierten en el segundo más longevo de la historia zaragocista tras Alfonso Soláns, que estuvo entre 1996 y 2006.