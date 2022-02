Esto no es una fría cadena de ensamblaje de piezas. Ni un taller mecánico. Esto no es un almacén de distribución ni una empresa de logística. Tampoco un restaurante donde se sirven comidas ni un bar donde se ponen copas. Ni un bufete, ni una actividad industrial, ni una finca de frutales, ni una macrogranja. Este trabajo no consiste en comprar solares, ni en promocionar viviendas ni en construirlas para luego venderlas. Esto no es un banco ni una correduría de seguros. Ni una cooperativa. Ni una ONG.

El Real Zaragoza es una sociedad anónima deportiva, con alma de club de fútbol, cuyo objetivo principal es la construcción de buenas plantillas de jugadores, dirigidas por el mejor entrenador posible, para producir el mayor número de victorias y alcanzar los resultados necesarios para generar éxitos deportivos. Cierto es que para ello, con las reglas que ahora mismo rigen en el profesionalismo, es imprescindible que la SAD goce de una gestión adecuada que asegure una buena salud económica. Así lo ha conseguido la actual propiedad desde que desembarcó en 2014 gracias fundamentalmente al enorme soporte financiero que ha aportado César Alierta y a una praxis muy competente. Con sus matices eso sí, como las dificultades para pagar al día que por ejemplo está teniendo el club esta misma temporada, las continuas tensiones de tesorería o los recurrentes déficits de caja de cada ejercicio. Sin embargo, aún con todo ello, la reducción de la deuda ha sido constante en este periodo, hasta llegar a los cerca de 68 millones de euros actuales, señal inequívoca. Al mando de la Sociedad ha estado durante estos ocho años, hasta que el sábado colmó su paciencia, Christian Lapetra. El presidente llegó al cargo por una razón fundamental: por el peso simbólico de su apellido, del que bien orgulloso puede estar. Ha sido un mandato de un hombre consecuente con quien lo eligió, obediente hasta el extremo, de marcado carácter representativo e institucional pero sin peso ejecutivo. El comportamiento de Lapetra ha sido moderado, educado y con buena presencia en la escena pública. Ha ganado fluidez en su capacidad expositiva con el tiempo, en el manejo del lenguaje y en la comprensión de la materia. Por su cargo le ha tocado vivir la ingratitud de la primera línea, a veces demasiado solo. Su gran déficit ha sido vivir alejado de una realidad muy mayoritaria. Tanto a él como a su círculo más cercano no se lo ha parecido así. Muchas veces sucede que uno mismo y los que le rodean se ven de una manera muy diferente a cómo le percibe una amplia masa fuera de su entorno. Ha sido el caso de Lapetra, que en los últimos años ha cometido varios errores verbales en sus intervenciones que lo han perseguido hasta el final. A él y a sus consejeros nunca le parecieron tales, puntualización decisiva y que le han impedido corregirse. El Real Zaragoza es una Sociedad Anónima cuyo principal objetivo es lograr éxitos deportivos. En los ocho años con la actual propiedad, el equipo está viviendo el periodo más largo de su historia en la Segunda División, una extraordinaria anomalía incomparable con ninguna otra etapa de estos gloriosos 90 años, ni siquiera con aquel paso puntual por la tercera categoría a finales de los lejanísimos 40. Es decir, en el contexto histórico en el que hay que situar este momento, al club le ha ido deportivamente mal y no ha cumplido sus objetivos. Esa falta de sincera autocrítica sobre algo de tantísima relevancia, capital en cualquier juicio,, es la que a Lapetra le ha impedido ganarse el corazón de muchos aficionados.