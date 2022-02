Íñigo Eguaras regresa a La Romareda el viernes 4 de marzo, en la siguiente jornada tras la de este domingo en Gijón frente al Sporting, y en su traspaso al Almería en el pasado mes de enero no hay una 'cláusula del miedo' que impida al centrocampista navarro jugar ante el Real Zaragoza, algo que sí sucedió en el caso de Sabin Merino, fichado en propiedad por el equipo zaragocista hasta 2025, y que no pudo actuar ante el Leganés el 11 de febrero por esa cláusula tras dejar el conjunto madrileño sobre la bocina del mercado de fichajes. Eso evitó que el delantero vasco jugara en Butarque, aunque en las siguientes temporadas ya no está incluida en su contrato y sí podrá jugar frente al cuadro 'pepinero' si continúa en el Zaragoza.

El centrocampista de Ansoain, uno de los capitanes del Zaragoza, se marchó al Almería firmando hasta 2024 en un traspaso que se hizo oficial el 21 de enero después de que en diciembre el club aragonés rechazara una oferta de traspaso del mismo club que incluía una cantidad fija. Sin embargo, un mes después lo puso en el mercado y en la negociación se estableció una cifra de medio millón de euros a pagar en varios plazos solo en caso de ascenso y si el jugador disputaba la mayoría de los partidos como titular. Además, no se fijó ninguna 'cláusula del miedo' cuando el duelo contra el equipo indálico en La Romareda venía muy pronto, a primeros de marzo. Sin embargo, el Zaragoza sí la aceptó en el caso de Sabin Merino.

Con todo, estas 'cláusulas del miedo' en jugadores en propiedad son muy excepcionales. El delantero Guillermo Fernández, traspasado del Numancia al Racing, no pudo jugar ante los sorianos en la 19-20 pese a estar en propiedad, lo mismo que Néstor Susaeta con el Albacete tras ser traspasado desde el Oviedo al club manchego. Esas cláusulas sí son habituales en las cesiones y, por ejemplo, el Zaragoza las puso en otras temporadas con Lasure o Papu y en la actual lo ha hecho en los casos de Larra, en verano, y Ros, en enero, que no pueden jugar con el Amorebieta ante el Zaragoza salvo que ese club desembolse una cantidad de dinero importante. No la tiene, porque la Real Sociedad no la aceptó, Clemente, que sí puede jugar con el Sanse ante los zaragocistas en el partido que cerrará el campeonato.

Casi 5 temporadas

Eguaras llegó al Zaragoza en la 17-18 y cumplía hasta enero su quinta campaña como zaragocista, algunas, como la primera y la 19-20, con un gran rendimiento y siempre con un rol fijo que empezó a dejar de tener en el curso actual, con la llegada de Petrovic para acabar saliendo en enero en una despedida no exenta de polémica. Hasta el momento, el jugador navarro ha tenido minutos en el Almería de suplente ante el Eibar, el Ibiza, el Málaga y el Mirandés, 53 en total, por lo que anda muy lejos de cumplir la cláusula mínima de partidos que supondría ese ingreso de 500.000 euros del Zaragoza si hay ascenso almeriense, mientras que no jugó en Oviedo por una indisposición. Esta semana ante el Fuenlabrada, el viernes, tiene muchas opciones de ser titular por primera vez por la sanción de César de la Hoz y después llegará su partido en La Romareda, donde no habrá cláusula que le impedirá volver a jugar en el que ha sido su estadio estas últimas cinco temporadas.