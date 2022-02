El Grupo Orlegi se marca la fecha del 11 de marzo como tope para llegar a un acuerdo para su entrada en el Real Zaragoza. Hay un compromiso verbal para intentar hacerlo antes de esa fecha y, si no es posible, cerrarán la entrada en otro club español, con opciones en otros dos equipos importantes del fútbol nacional, aunque su prioridad sigue siendo el Real Zaragoza. Orlegi considera que si no, no tendría tiempo para preparar bien la próxima temporada. Ya presentó su oferta hace semanas y está a la espera de la confirmación de la misma por parte de los consejeros Yarza y Forcén porque cuentan con el OK de la familia Alierta. En el momento en que lo tengan, harían una due diligence, una auditoría externa.

La compraventa se haría efectiva depositando el importe de la misma y con un contrato suspensivo en caso de descenso. Alfonso Villalva, CEO y director ejecutivo del grupo, ha estado en España en las últimas semanas y se ha reunido con los dos bandos del consejo. Mientras, existe otra vía en la compraventa, la liderada por el empresario cubano Jorge Mas, propietario del Inter Miami y que también tiene el control del Botafogo brasileño. Fuentes del entorno de Yarza aseguran que ese acuerdo está cerrado para la entrada de este grupo americano, pendiente solo de detalles, de la autorización del CSD y de la forma de vehicular la entrada del capital en España. Pero en la familia Alierta esa vía no se ve tan avanzada.