Christian Lapetra, que presentó el sábado su dimisión como presidente del Real Zaragoza, cuya renuncia fue hecha oficial por la entidad un día después, ha querido despedirse con una carta en la web de la SAD ya que desde el primer momento tenía decidido no hacer declaraciones al respecto de una salida que ya tenía decidida desde hace tiempo. "Lamento sin en algún momento no he sabido o he podido estar a la altura que se me exigía. Pido disculpas por ello", señala en su misiva el ya expresidente zaragocista, que estuvo en el cargo desde julio de 2014, casi ocho años, el tercero más longevo de la historia de la entidad tras Alfonso Soláns Soláns y José Ángel Zalba, que estuvieron diez años cada uno, aunque el segundo de ellos en dos etapas.

"Me voy con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta del club en su fase final y con el convencimiento de que la solvencia de los nuevos propietarios llevará al Zaragoza a lograr los objetivos que nosotros no hemos podido cumplir" En esa carta, el expresidente, el 31ª en la historia de la entidad, hace referencia a un proceso de venta que vive sus capítulos finales y que también, por los problemas y las tensiones que ha generado en el club, han aumentado sus ganas de marcharse, aunque en todo caso su salida habría sido obligada con la llegada de la nueva propiedad. "Me voy con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta del club en su fase final y con el convencimiento de que la solvencia de los nuevos propietarios llevará al club a lograr los objetivos que nosotros no hemos podido cumplir", asegura. Los motivos del adiós Lapetra, un presidente con función de representación e institucional, pero sin presencia en el capital de la entidad, ya tenía decidida desde mediados de enero su salida y ya la planteó, como adelantó este diario, antes del partido ante el Valladolid, por lo que ese día no estuvo en el palco. Su renuncia se volvió a repetir el sábado con una carta por escribo, con una dimisión "irrevocable" que fue aceptada por el Consejo de Administración. "En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Administración la confianza depositada en mi persona durante todos estos años, probablemente los más difíciles y complicados en la historia del club. He tratado siempre de responder a esa confianza con lealtad, responsabilidad y seriedad, anteponiendo siempre los intereses del Club por encima de cualquier cosa o circunstancia. En especial a mi amigo Fernando de Yarza López-Madrazo, gracias Fernando por permitirme vivir esta aventura contigo. Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este Consejo. Mi gratitud eterna". En los últimos tiempos, el desgaste tras tantos años y algunos episodios de insultos y acoso por parte de hinchas radicales zaragocistas hacia él y su entorno familiar habían aumentado sus ganas de marcharse, lo mismo que las diferencias con la familia Yarza (accionista principal, aunque minoritario), en concreto con algún miembro de la misma, ya que el expresidente era trabajador de una de las empresas de este grupo familiar, de Distribuidora de Aragón, puesto como director al que ahora regresa. Además, Lapetra también se había acercado a la familia Alierta, que tiene tres miembros en el consejo (Sainz de Varanda, Uguet y Blasco) fruto de esas tensiones en este órgano de representación. Los agradecimientos "Quiero agradecer de la misma manera a todos los empleados del club su predisposición y entrega durante este período, sin ellos las cosas hubieran sido muy complicadas de sacar adelante. También quiero referirme a los diferentes cuerpos técnicos, direcciones deportivas y a las plantillas de jugadores, que me han permitido formar parte de ellos como uno más. Gracias de corazón". "No me olvido de los patrocinadores, proveedores y todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que toda la maquinaria funcione. Gracias a unos y a otros por confiar en el Real Zaragoza. A la Federación de Peñas del Real Zaragoza y a sus responsables, a los peñistas. Agradecido del trato recibido siempre en todas las visitas que he realizado durante estas temporadas. Al resto de la afición, abonados y socios. Por mantener vivo el espíritu y animar sin descanso. No dejéis de hacerlo, el equipo siempre lo necesita y agradece. AÚPA ZARAGOZA", asegura. "Sin más, se despide el abonado 4.079", concluye. Sainz de Varanda, presidente en funciones Fernando Sainz de Varanda, hasta ahora vicepresidente de la entidad, además de consejero delegado, es formalmente y de forma automática el presidente en funciones hasta que una reunión del Consejo de Administración proponga un nuevo presidente de la entidad, cuyo nombramiento oficial tendrá lugar en una Junta General Extraordinaria. Con el proceso de venta tan avanzado, es posible que ese cargo quede ocupado hasta la llegada de los nuevos propietarios en funciones por Sainz de Varanda, mientras que en el consejo siguen estando, además de este, Juan Uguet, Fernando de Yarza, Luis Blasco y Juan Forcén, cinco miembros.