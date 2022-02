Por primera vez en sus 90 años de historia, el Real Zaragoza camina hacia manos extranjeras. Hasta ahora, de hecho, el club siempre había sido propiedad de presidentes o empresarios aragoneses o, como en el caso de Agapito Iglesias, con un estrecho vínculo con la comunidad. Pero aquello tiene las horas contadas. Porque la Sociedad Anónima Deportiva se encamina hacia el inicio de otra historia en la que sus dueños serán americanos. El grupo mexicano Orlegi o el empresario cubano-americano Jorge Mas Santos se disputan la adquisición de una entidad cuyos próximos dueños serán, por primera vez, ajenos a la tierra.

Aznar: «Tienen la responsabilidad de dejarlo en buenas manos. No puede haber otro Agapito»

32 presidentes ha tenido el club a lo largo de su existencia. Casi todos fueron aragoneses y los cuatro que no nacieron en la comunidad se formaron aquí o desarrollaron su trayecto profesional en la comunidad. Entre los aragoneses de cuna figuran Ángel Aznar (1985-1986) y José Ángel Zalba (en dos etapas 1971-1977 y 1988-1992), a los que el final del arraigo no escuece tanto como la actual situación de la entidad. «No me molesta que venga alguien de fuera porque lo único importante es salvar al Real Zaragoza y, si aquí nadie da un paso adelante porque no tienen ganas de meterse en líos, no queda otro remedio», expone Aznar, cuya opinión es compartida por Zalba. «No me parece mal siempre y cuando sea alguien serio. Es verdad que el Real Zaragoza siempre ha estado en manos de aragoneses, pero cuando realmente sentí una gran pena fue en 1992, con el paso de casi todos los clubs a Sociedades Anónimas Deportivas porque las empresas no entienden de sentimientos ni tienen corazón», afirma.

Zalba: «No me parece mal siempre que venga alguien serio. La pena fue la entrada de las SAD»

Ambos apuestan por dar «un voto de confianza» a los futuros propietarios, a los que piden «un reseteo completo de todo el club, de arriba a abajo», exige Aznar, que, en ese sentido, reclama la necesidad de que el Real Zaragoza esté regido por «personas serias» y recuerda que «la gran equivocación de Alfonso Soláns fue dejar el club en manos de Agapito y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Los que se van tienen la responsabilidad de dejar el Zaragoza en buenas manos y, sobre todo, seguras y que no haya riesgo, por ejemplo, de que se lleven el club de aquí».

A Zalba, por su parte, le convence más la opción encabezada por Jorge Mas, dueño del Inter Miami. «Es que las leyes en Estados Unidos son más rígidas y estrictas y cuentan con más experiencia, aunque lo realmente importante es que, más allá de hacer negocio, sus actuaciones y decisiones estén presididas por el bien del Real Zaragoza. Eso es lo que queremos todos».

Aznar, en cambio, no tiene favoritos. El expresidente no siente predilección por una u otra opción de compra, pero advierte que «todos estamos y somos de Segunda ahora y es vital dejar esto en las manos adecuadas», insiste.

El adiós de Lapetra

Mientras avanza el proceso de compraventa, el club continúa inmerso en una sempiterna convulsión que ya se ha llevado por delante a Christian Lapetra, que deja la presidencia del Real Zaragoza tras casi ocho años en el cargo. Para Zalba, su labor ha estado condicionada por su papel de presidente meramente representativo. «Líos no ha organizado y ha hecho lo que ha podido o le ha dejado hacer un Consejo de Administración que es el propietario. Le tengo mucha estima y guardo una muy buena relación con su familia», asegura Zalba, que, en su segundo mandato, fue el último presidente elegido por los socios del Real Zaragoza antes del paso a las SAD.

Del mismo modo, Aznar también considera que la valoración de la labor de Lapetra «no es comparable» con la suya o la de Zalba porque «ha sido un presidente representativo, no ejecutivo. Simplemente, ha hecho lo que le han mandado y no ha participado en avales, créditos o renovaciones».

De hecho, considera que, desde la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas, «solo Alfonso Soláns padre (máximo accionista del primer Consejo de Administración de la nueva SAD en 1992) ha ejercido realmente como presidente ejecutivo y dueño. Lapetra, al fin y al cabo, era un mero empleado», afirma.