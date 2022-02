¿Qué le faltó a César Yanis para triunfar en el Real Zaragoza?

Vine con mucha ilusión y ganas por hacer las cosas bien, pero no se dio. En cada entrenamiento di el máximo y lo mejor, de eso se trata, y cuando jugué intenté aportar. Era mi primera salida a Europa, sabía de la magnitud de la Segunda y del Zaragoza y adónde venía. Además, nada más llegar tuve mi primera lesión, los partidos con Panamá, los viajes… Todo eso se juntó para que me costara esa adaptación.

¿Qué explicación le daba el entrenador para jugar tan poco?

(Sonríe) El entrenador a mí no me decía nada, llegaba al entreno, me saludaba como a todos, pero nunca tuve con él unas conversaciones de los motivos de por qué no jugaba o lo que me faltaba para hacerlo. No me dijo si tenía que hacer esto o si me faltaba lo otro, eso no llegó a pasar. Contra el Burgos (Copa), creo recordar, sí me llegó a pedir que si me quedaba en el uno contra uno que me la jugara, pero solo eso.

Pero, ¿usted cree que merecía más minutos?

Yo no entendí qué pasó, los pocos minutos que tuve. En lo poco que jugué, me sentí bien. No comprendo por qué no me sacó en más partidos.

En su salida se deslizaron algunas conductas fuera del campo no demasiado profesionales por su parte…

No las hubo, desde luego. Al salir de Panamá y venir con toda la ilusión como yo hice, me autoexigí darlo todo. Si me habla de fiestas y esas cosas para nada las hubo. No tengo que decir nada, porque no existieron, no vine para acá a eso, vine a jugar y dar el máximo.

¿Qué porcentaje ha visto el aficionado del Zaragoza de César Yanis?

Muy pequeño, estoy seguro de que soy mucho mejor futbolista de lo que vieron, jugué muy poco y no pude demostrar apenas cosas. Puedo dar mucho más de lo que di, ahora en el Zamora tengo esa confianza y sé que se verá mi mejor versión.

Dio el salto a Europa tardío, con 25 años, y al llegar no juega apenas en el Zaragoza. ¿Pensó en volverse a su país?

Ese salto debió ser antes, pero no se pudo dar con menos edad y así es el fútbol, pero mi idea en todo momento, entonces y ahora, es triunfar en el fútbol europeo, en este caso en España. Por eso, cuando sentí que no contaba en el Zaragoza hablé con mi agente y buscamos esa salida. Vine con una idea de triunfar aquí y la mantengo.

¿Qué supone el Real Zaragoza en su carrera?

Me dio la oportunidad de jugar en Europa y eso ya es importante, me quedo con el grupo que he visto, con los amigos que he hecho y con los compañeros. Me acogieron bien, me quedo también con lo vivido de la afición, que apoyan bastante al equipo, y de esos momentos que pude jugar.

¿Tiene una espina clavada con el Zaragoza?

Simplemente no se dieron las cosas, no me salió como yo quería, pero me voy tranquilo, porque sé que pude dar mucho más de mi fútbol y no tuve esa ocasión. Pero sabía que me iba a tocar en otro lado y es lo que estoy viviendo en el Zamora.

Usted conoce el nivel de esa plantilla, con los cambios en enero, con seis salidas, contando la suya, y tres fichajes y una mala racha que acabó ante el Leganés. ¿Temían en el vestuario por bajar?

Temor no había, sé que el grupo que hay es muy compacto y estoy convencido de que van a seguir luchando, haciendo las cosas bien. Sé también que se van a quedar en Segunda, que es lo que más deseo por mis compañeros y por la gente que he conocido allí. Hay un buen grupo y seguro que lo sacan adelante.

¿Hay equipo para pensar en algo más o al Zaragoza no le da para pensar en la promoción, por ejemplo?

Yo vi y sentí muchos buenos partidos, pero no se dieron los resultados y eso es lo que marca. Hay equipo para hacer cosas importantes en Segunda, pero el fútbol no siempre se cumple lo que crees que puede pasar.

¿Cómo se está encontrando en el Zamora? Desde que llegó a primeros de febrero tras romper su cesión al Zaragoza desde el Club del Este y prorrogarla allí ha jugado ya tres partidos, dos de titular.

Me siento bien, a gusto, y con los compañeros también. Estoy jugando que es lo que necesito para dar mi fútbol. Aquí he hablado ya algo del Zaragoza también con Marcos (Baselga), que tiene que volver en junio allá.

No tienen fácil en el Zamora el objetivo de seguir en la Primera RFEF, ya que están en zona de descenso tras 24 jornadas.

Estamos en la pelea y sabía que ese objetivo no estaba fácil. Vamos a darlo todo porque esa permanencia es lo que importa. Yo espero ayudar y jugar mucho, porque además eso también me hará acudir a mejor nivel con Panamá a las citas eliminatorias con la esperanza de ir a Catar.

Panamá y Yanis en el Mundial…

Sería un sueño, algo que piensas desde niño y ojalá se pueda cumplir.