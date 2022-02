Cuando Adrián Oiz, abonado del Real Zaragoza durante más de una década, ideó, hace algo más de dos semanas, escenificar el enfado mayúsculo del zaragocismo hacia su directiva con una actuación de mariachis en los aledaños de La Romareda, nunca imaginó lo que vendría después. Aquella iniciativa fue todo un éxito y alrededor de 2.000 aficionados asistieron a una protesta que inundó las redes sociales y que acaparó la atención de multitud de medios locales, nacionales e incluso extranjeros. En apenas 15 minutos, la recogida de fondos instaurada para costear los 150 euros que pedían los mariachis había logrado el objetivo. «Al día siguiente ya teníamos 700», apunta Adrián (@adrianoiz).

"Hay muchos zaragocistas anónimos detrás de esto. Yo solo pongo la cara", dice Adrián Oiz, el impulsor de la iniciativa

«Fue algo casual que no perseguía la dimensión que acabó teniendo. Teníamos la intención de obtener cierta repercusión, aunque dudábamos de que pudiera salir adelante. Pero la respuesta de la gente fue excepcional, pudimos hacerlo de forma responsable y logramos lo que pretendíamos», resalta Adrián, que recurre al plural para referirse a «mucha gente que hay detrás de todo esto. Son personas anónimas, zaragocistas todas, que han colaborado para que todo funcione. Yo solo pongo la cara», advierte.

Se trata, en fin, de una especie de asamblea. O, como dice él, «un consejo comunitario de libre acceso» a través de Twitter. «Cualquier zaragocista puede aportar su idea, como Avispa Almogávar RZGZ (@AvispaAlmogavar), cuya intervención fue decisiva en labores de márketing y logísitca. Cada miembro de esa comunidad aporta su especialidad. Y se armó y se sigue liando, por lo que estoy muy agradecido». Es el triunfo de otro tipo de protesta, basada en la originalidad sobre la rutina. En la sonrisa sobre el enfado. En poner el grito en el cielo, sí, pero con humor. Y siempre de azul y blanco.

Con ARAELA

Pero, tras el éxito de la iniciativa, faltaba por decidir qué hacer con los 440 euros sobrantes. Si destinarlos a más iniciativas de protesta o a otros fines. «Estuvimos 20 o 30 días barajando cinco o seis acciones hacia las que invertir ese dinero. Pensamos en donarlo o destinarlo a grupos de animación para que lo gestionaran», expone. Pero la publicación, por parte del propio Real Zaragoza, de un desfile benéfico a beneficio de ARAELA, la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) fue decisiva para acabar de disipar dudas. «Es la mejor forma de ayudar desde el fútbol a gente de fuera de él y dejar claro que la gente no solo protesta, sino que también ayuda a asociaciones con menos fama en redes pero muy importantes», dice Adrián.

Por eso no hubo dudas cuando Adrián lo consultó con su comunidad. «Todos estaban encantados. Aquella historia de los mariachis con un inicio divertido tenía un final feliz», subraya. Eso sí, el zaragocismo avisa de que esto no ha acabado. «Llevamos la situación de la entidad con hartazgo e incertidumbre. Será la propiedad del club la que marque si hay más protestas. No las habrá si dejan de jugar con la ilusión de la gente, pero si no cogen el toro por los cuernos, lo haremos nosotros».