Es el único futbolista de la plantilla del Real Zaragoza sin competencia directa en su puesto entre los componentes del primer equipo, si bien Fran Gámez es consciente de que eso no implica que no tenga que emplearse a fondo para conservar una titularidad hasta ahora incuestionable en el lateral derecho. Porque la polivalencia de Francés y la irrupción del canterano Ángel López (ahora concentrado con la selección sub-19) advierten de otras opciones diferentes para JIM, que, en todo caso, aún no ha apostado por el aragonés en el once en un partido de Liga. De hecho, cada ausencia de Gámez ha sido cubierta desplazando a Francés al costado.

"Francés tiene nivel para hacerlo bien juegue donde juegue. Es buenísimo de central y lo hace muy bien en el lateral, así que, por ese lado, se puede estar tranquilo" Así sucedió el pasado sábado, cuando la amenaza de expulsión sobre Gámez, que había visto una amarilla al inicio del choque y rozó la segunda en una acción posterior, llevó al técnico a dejar al levantino en el vestuario al descanso. De nuevo, Francés fue el elegido para ocupar su demarcación. “Llevaba una amarilla y aunque no me considero un jugador que haga muchas faltas, es cierto que estuve al límite tras cometer otra después. Y el míster, viendo cómo estaba el partido y que el árbitro estaba sacando bastantes tarjetas, tomó una buena decisión al quitarme porque quedarnos con diez hubiera sido un problema grande. Si ya de por sí nos cuesta ganar, con diez habría sido mucho más difícil”, admite Gámez, que valora el rendimiento de Francés en ese puesto. “Tiene nivel para hacerlo bien juegue donde juegue. Es buenísimo de central y lo hace muy bien en el lateral, así que, por ese lado, se puede estar tranquilo”. Pero el lateral derecho titular del Zaragoza tiene otro aspirante. Ángel López llama con fuerza a las puertas de una titularidad que, de momento, solo ha disfrutado en Copa. “El otro día estuve hablando con él aprovechando que era su cumpleaños. Le dije que, a su edad, yo jugaba en Preferente y que tiene nivel suficiente para estar muchos años en esta categoría y más arriba. Es joven y le queda mucho. Si tiene la cabeza donde la tiene que tener, va a ser un gran futbolista, sin ningún tipo de duda”, afirma. Más tranquilos Pero, si JIM no sorprende, Gámez seguirá siendo el lateral diestro en Gijón, donde el Zaragoza confía en lograr un buen resultado que le mantenga alejado de un descenso con el que puso tierra de por medio la pasada jornada merced a la victoria ante Las Palmas. “Estamos contentos y un poco más tranquilos porque llevábamos muchas semanas sin ganar. Ahora iremos a Gijón con la idea de traernos los tres puntos”, indica. Aunque el cambio de entrenador añade un grado extra de complejidad a un partido marcado por las nuevas directrices que pueda introducir Pep Martí, nuevo preparador del cuadro asturiano. “En el vestuario hay jugadores que han coincidido con él y supongo que hablarán con el míster para decirle cómo es su forma de jugar y de afrontar los partidos”, destaca el defensa valenciano, que reconoce que el vestuario se quitó un gran peso de encima con el triunfo logrado el sábado. “Lo pasamos mal, como todo el mundo. Queremos ganar porque con las victorias todos estamos mejor: nosotros, nuestras familias, la afición…y todo lo que al club parece que está más tranquilo. Ahora hay que seguir la racha” y agradece el respaldo de una afición “a la que no podemos pedir nada porque no le estábamos dando nada. Solo podemos agradecerle su apoyo tanto en casa como fuera e intentar ganar porque les alegramos la semana”. Ahora, el objetivo es seguir sumando. “Son bastantes puntos de distancia con el descenso pero quedan muchos partidos e intentaremos encadenar más resultados buenos que nos alejen de la zona baja, donde no teníamos pensado estar esta temporada, y seguir escalando posiciones para acercarnos a los de arriba”.