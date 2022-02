El delantero Álvaro Giménez, que anotó ante Las Palmas el 2-1, no se ha entrenado esta mañana en La Romareda, tampoco lo hizo ayer, y ahora mismo su ausencia con el Real Zaragoza en Gijón ante el Sporting estaría garantizada. El club, que sigue sin desvelar los nombres de los jugadores o miembros del staff que dan positivo, anunció en la noche del miércoles un nuevo caso de covid, que hace el 22 desde el regreso del parón de Navidad, de los que solo confirmaron la identidad del primero, Pep Chavarría. En esa cifra se incluyen personal que está junto al equipo, cuerpo técnico, auxiliares y jugadores del filial que entrenan con la primera plantilla. "La persona afectada se encuentra en su domicilio, cumpliendo con la normativa sanitaria establecida, y en buen estado de salud", aseguró la entidad.

Dos cambios en el once

La ausencia de Álvaro se suma, casi con total seguridad, a las de Nano Mesa y Petrovic, que acabaron con sendas sobrecargas en el partido ante Las Palmas y que este viernes han vuelto a entrenarse al margen en la sesión en La Romareda. "El entrenamiento de hoy y el de mañana van a decidir su concurso, por las sensaciones del futbolista. Si la sensación es que las sobrecargas pueden ir en aumento, no vamos a forzar un jugador para tenerlo más tiempo parado. Valoraremos si llegan", ha dicho JIM, dejando claro que no hay ninguna intención de arriesgar con ambos. En el caso de Petrovic, su sobrecarga es en el gemelo y las molestias de Nano Mesa estarían en el muslo. Así, la presencia de ambos ante el Sporting se puede dar por descartada. El sitio de Petrovic lo ocupará Francho, de regreso al once para jugar junto a Grau. Y en la línea de ataque todo apunta a la continuidad con Sabin Merino, Bermejo y Narváez. El otro cambio en el once será el de Lluís López en lugar del sancionado Francés en el eje.

A Nano Mesa se le han sucedido los problemas musculares en este 2022 tras lesionarse antes de jugar en Anduva y tener una contractura en su regreso ante el Valladolid, después de diferentes problemas en la primera vuelta, como la lesión en el pie en el partido ante el Huesca. "Nano, por cómo juega y compite, es explosivo y disputa. La mala suerte, la mano, el pie, las molestias…", explica JIM sobre el delantero canario, al que la concatenación de molestias le ha impedido dar su mejor versión en el Real Zaragoza.

Mientras, en el entrenamiento en La Romareda han participado los jugadores del Aragón Ángel López, Puche, estos dos habituales, el portero Sanz y de nuevo el centrocampista Isaiah sin que haya habido un central, ni Luengo ni Javi Hernández, por lo que está claro que la alternativa a un problema en el eje de Lluís López o Jair, los únicos centrales disponibles, sería Nieto. Vigaray y Zapater son baja por sus respectivos problemas de rodilla.