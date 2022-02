El entrenador del Sporting, Pep Lluís Martí, aseguró este viernes que «la situación de Kravets es muy difícil» y que el club «va a darle todo el apoyo para que se sienta lo mejor posible» ya que, «por encima de todo, tiene que estar el Kravets persona». El lateral ucraniano del Sporting se encuentra muy afectado por la situación de su país en el que tiene a toda la familia hasta el punto de que no se entrenó este viernes y todo hace indicar que será baja este domingo ante el Real Zaragoza.

Kravets: «Si mi país necesita de todos para defender a nuestro país, me voy. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar»

«Si mi país necesita de todos para defender a nuestro país, me voy. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar», dijo el propio jugador el jueves y está claro que su presencia ante el Zaragoza por la situación que vive su país y cómo le está afectando parece descartada.

Su compañero, el delantero venezolano Eric Ramírez, que está cedido desde enero en el Sporting por el Dinamo de Kiev, también está muy afectado ya que tiene a su pareja ingresada en un hospital de Kiev a punto de dar a luz. Ramírez sí se entrenó este viernes, pero en principio no será titular.

Mientras, el también ucraniano Bogdan no está tan afectado ya que tiene a la mayor parte de su familia en España. De hecho, Bogdan apunta a titular en el lateral derecho, donde Martí tiene la ausencia casi segura de Guille Rosas. Berto y Calavera son bajas y el meta Cuéllar anda con molestias.

Estreno de Martí

Para Martí, que ha llegado esta semana a ese banquillo, ha sido una sorpresa agradable «el ritmo de balón en los entrenamientos», aunque tiene claro que «hay cosas que mejorar y pulir» para conseguir un «equipo intenso y agresivo tanto en defensa como en ataque pero siempre desde el equilibrio».

Sobre el Zaragoza, Martí destacó que llegará «tras una victoria y eso le puede haber reforzado moralmente» y sobre sus características indicó que «es un equipo al que le gusta tener el balón. No se puede permitir que sea un partido sin ritmo así que hay que ser agresivos en la recuperación del balón».