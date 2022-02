El Real Zaragoza frenó ante la Unión Deportiva Las Palmas una pésima racha de ocho jornadas sin vencer, una dinámica terrible de 4 puntos de 24 que amenazó con el fantasma de la destitución a Juan Ignacio Martínez y con el del descenso a Primera RFEF al equipo, en lo que implica una catástrofe de funestas consecuencias. Sin embargo, el triunfo, con algo de fortuna porque pudo caer de cualquier lado, ante los canarios en La Romareda ha aclarado el panorama zaragocista que ve cómo los perseguidores, Amorebieta y Fuenlabrada sobre todo, caminan con paso de tortuga mientras que el conjunto blanquillo examina su nueva faz este domingo (16.00 horas, Vamos) en Gijón contra un Sporting que está dos puntos por encima y que estrena en Pep Lluís Martí inquilino del banquillo. Asaltar El Molinón supondría un golpe definitivo para la permanencia y centrarse casi en exclusiva en el eterno proceso de venta de la SAD.

Las dos opciones de compra del club, la del grupo inversor americano que encabeza Jorge Mas y la de los mexicanos de Orlegi, están condicionadas por una cláusula suspensiva si hay descenso, por lo que es primordial que el Zaragoza consolide su huida de la zona de peligro, ahora a siete puntos cuando restan 14 partidos, pero ya con la derrota del viernes del Fuenlabrada y teniendo en cuenta que el 'Amore' visita el complicado feudo del Valladolid, candidato al ascenso directo, justo cuando los zaragocistas acaben su partido en Gijón. Si lo ganan y el Pucela cumple los pronósticos, la distancia ya se iría a 10 puntos, también con el renacido Sanse, que ganó este sábado, una huida en toda regla y con el horizonte de un final de temporada tranquilo, porque se empeñe o no Torrecilla, la pomada de la que habla, la lucha por ser sexto se ha ido demasiado y exigiría una regularidad en estas 14 citas de no menos de 30 puntos. Este Zaragoza, desde luego, no parece preparado para semejante gesta.

Lluís y la baja de Francés

De momento, lo que vale para los de JIM es consolidar con otro triunfo el giro dado ante Las Palmas y construir esa permanencia que, dado el nivel de los enemigos, parece que va a estar barata. O por lo menos no tan cara como otros años, ni hablar del listón virtual habitual de los 50 puntos. 33 tiene ahora el Zaragoza que llega a El Molinón sin su mejor defensa y, probablemente, sin su mejor futbolista, o al menos el más regular, Francés, baja por acumulación y que tendrá el relevo de Lluís López en el eje, con el foco apuntando al catalán, de rendimiento plagado de altibajos en este curso, su primero de zaragocista.

Tampoco es de la partida Petrovic, que será reemplazado por el regreso de Francho Serrano para ver desde inicio por primera vez cómo mezcla el medio canterano con Jaume Grau y Eugeni Valderrama, dos de los tres fichajes de enero. El otro, Sabin Merino, también seguirá en el once como referencia. Buena señal que los refuerzos del mercado invernal sean habituales, supone avanzar en la confirmación de que se ha logrado con ellos el salto buscado.

No estarán Nano Mesa, habitual inquilino de la enfermería por cuestiones musculares, ni Álvaro Giménez, que lleva sin entrenarse desde el pasado jueves. El club anunció, sin desvelar su identidad, el positivo número 22 desde el parón navideño el miércoles por la tarde. Zapater y Vigaray completan la lista de ausencias zaragocistas con solo 20 citados por JIM, que recurrirá a su habitual 4-1-4-1 con la posición más adelantada de Eugeni en fase ofensiva para la presión y con Bermejo, de buena reaparición ante Las Palmas y con Juanjo Narváez, en teórica línea ascendente de juego para el técnico, como acompañantes en ataque de Sabin Merino.

Pep Lluís Martí debuta

Por ahí andarán las armas de un Zaragoza de poco gol y algunas dudas atrás, un equipo que ha perdido capacidad como viajera, ya que no gana desde el 13 de noviembre fuera de casa, y que busca identidad y estabilidad, como también la persigue el Sporting, de irresistible y casi inmejorable arrancada liguera, ya que era líder en la quinta jornada con 13 puntos, para después caer en una terrible la irregularidad sin que David Gallego pudiera recuperar la seguridad del inicio.

Ahora, con Martí habrá cambio de esquema en un 4-3-3 y el aire fresco que siempre provoca la llegada de un técnico. El peligro rival está en la velocidad de Aitor, el Puma o Jony, ya que estos dos pugnan por un puesto en el ala izquierda, el talento de Fran Villalba y la pegada de un Djuka menos certero que el curso pasado. Su lista de bajas la componen Guille Rosas, Berto y Calavera y tienen dos ucranianos en sus filas, Bogdan, que jugará fijo, y Kravets, que no está en las mejores condiciones anímicas por la invasión de su país, pero que al final sí fue convocado. El drama de la invasión de Ucrania se completa en Gijón con Eric Ramírez, cedido este enero del Dinamo de Kiev y cuya pareja está allí a punto de dar a luz. El Sporting es un buen enemigo y con Martí va a mejorar en intensidad y agresividad, por lo que el Zaragoza necesitará una buena versión para ganar, consolidar su huida y abrir la puerta definitivamente al necesario cambio de propiedad.

Alineaciones probables

Sporting de Gijón: Mariño, Bogdan, Babin, Borja López, Pablo García, Christian Rivera, Pedro Díaz, Fran Villalba, Puma Rodríguez, Aitor García y Djuka.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Chavarría; Francho, Jaume Grau, Eugeni; Bermejo, Juanjo Narváez; y Sabin Merino.

Árbitro: González Esteban.

Estadio: El Molinón

Hora: 16.00.