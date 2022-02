El jugador del Deportivo Aragón Isaiah Jerónimo es la gran novedad en la lista de convocados del Real Zaragoza Juan Ignacio Martínez para jugar este domingo en Gijón ante el Sporting (16.00 horas). El futbolista, de 21 años y mediocentro, llegó al Aragón en verano desde el filial del Atlético y esta semana ha estado entrenándose con el primer equipo ante la baja segura de Zapater y la más que probable de Petrovic, confirmada este sábado por la sobrecarga con la que se tuvo que retirar del duelo ante Las Palmas. Hasta ahora,. el mediocentro del filial más habitual había sido Vaquero, pero en esta ocasión va Isaiah.

Nano Mesa, con una sobrecarga en el muslo, tampoco llega a tiempo y Álvaro Giménez, que no se entrena desde el jueves, no está tampoco en la lista, ambas ausencias como la de Petrovic más que previstas. El miércoles el club anunció un positivo en covid, el 22º desde el parón navideño, sin especificar el nombre, como viene haciendo últimamente, y ese jugador no ha viajado a Gijón.

Zapater y Vigaray, lesionados, y Francés, por acumulación de amonestaciones, completan las bajas para este partido, donde JIM es muy posible que haga dos cambios en el once. Lluís López entraría en el eje de la zaga en lugar de Francés y Francho, que no fue titular ante Las Palmas por las molestias que había arrastrado, volvería al once para situarse junto a Jaume Grau y Eugeni en la sala de máquinas. JIM, al final, no se ha llevado ningún central del filial, ni Luengo ni Javi Hernández, por lo que si Lluís López o Jair tienen algún percance en el choque sería Nieto el elegido para el eje. Mientras, del Deportivo Aragón se mantienen en la convocatoria el lateral Ángel López y el mediapunta Puche.

La lista de convocados del Real Zaragoza la componen: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Jaume Grau, Juanjo Narváez, Eugeni Valderrama, Sabin Merino, Valentín Vada, Pep Chavarria, Daniel Lasure, Carlos Nieto, Fran Gámez, Sergio Bermejo, Lluís López, Borja Sainz, Francho Serrano, Isaiah Navarro, Iván Azón, Miguel Puche y Ángel López. El equipo ha partido esta mañana, a las 12.15 horas desde la Ciudad Deportiva, y llegará a Gijón a última hora de la tarde.