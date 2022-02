Con una sonrisa de oreja a oreja, feliz por la victoria y por el gol, Iván Azón era la imagen del zaragocismo al terminar el partido en El Molinón.«Tras esa mala suerte que hemos tenido durante todo el curso en muchos partidos ha llegado con mi gol esa pizca de fortuna. He conseguido materializar el gol tras el suyo, que ha sido un hachazo para nosotros. Estoy muy contento por haber marcado el gol», señaló.

El tanto resume bien las habilidades del canterano. «Es una de mis características, no dar un balón por perdido, darlo todo los minutos que el míster me da y seguir trabajando», reconoció. La celebración fue única y especial y así lo sintieron también los jugadores. «Todo el equipo ha dicho que nunca habíamos celebrado un gol así, hacia mucho... parecía que se nos escapaba el partido y hemos logrado esa segunda victoria consecutiva», indicó.

El delantero zaragocista también reconoció que hasta ahora no había tenido suerte con el gol. «Empecé con esa mala racha, esa falta de confianza de cara al gol y ahora he tenido un poco de esa suerte que el delantero tiene que tener y la celebración del gol representa lo que es el vestuario. Cómo me ha arropado con esa piña tras el tanto...», apuntó.

El otro goleador fue Jaume Grau, que logró su segunda diana en dos partidos como titular con el Real Zaragoza, aunque cedió todo el protagonismo al autor del tanto de la victoria. «Iba a ser un partido muy difícil con el estadio lleno y lo sabíamos, pero hemos hecho un partido muy serio, aguantando el resultado y el gol de Azón ha sido el reflejo del partido que hemos hecho», indicó. «Estoy muy contento de poder ayudar a mis compañeros», dijo sobre su gol.

También se refirió a la celebración, a esa piña en el césped. «Con el gol de Iván se ha destapado toda esa emoción que llevábamos dentro, ha sido una alegría inmensa. Nos hemos liberado de todo lo que llevábamos dentro, esto es de todo el equipo. Le quiero dar las gracias a la afición», concluyó.