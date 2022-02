El jugador del Real Zaragoza Borja Sainz se ha disculpado, a través de sus redes sociales, por el gesto que dedicó al central del Sporting Borja López tras el gol de Azón que otorgaba los tres puntos al conjunto aragonés en El Molinón.

El vasco se dirigió al defensa rojiblanco justo después de que el balón enviado por Azón cruzara la línea de gol del marco defendido por Mariño y su reacción provocó un enfado mayúsculo de López, que se fue directo a por el zaragocista. "Mi reacción viene motivada por un lance que se produce unos minutos antes, cuando el Sporting marca el 1-1. Tras el gol recibo una recriminación y unas malas palabras de un jugador rival. Por ese motivo, al marcar un minuto después un gol tan importante para el equipo y que nos sirve para conseguir los tres puntos, actué así", se disculpa el zaragocista.

En la misma publicación, Borja Sainz asegura que "no pretendo justificar mi reacción. Solo me gustaría explicarme y disculparme por algo que no es propio de mí ni del club al que represento. En esos momentos de tensión y tras recibir palabras como esas, me equivoqué e hice algo que no debía", subraya.

"Lo ultimo que busco es que mis compañeros y aficionados del Real Zaragoza se sintieran decepcionados por mi gesto y de ahí que esté escribiendo esto para pedirles perdón", concluye Sainz, que entró al campo en la segunda parte.