Una de las historias más rocambolescas de los españoles que han tenido que abandonar apresuradamente Ucrania por el estallido de la guerra es la de un exjugador del Real Zaragoza. Jorge López, que militó en el club aragonés entre 2008 y 2011, es el actual director deportivo del Kryvbas, conjunto ucraniano que milita en la Segunda División del país europeo. Hoy relata aún incrédulo la situación que nunca pensaba vivir: «Ha sido ciencia ficción. Es que es algo difícil hasta de imaginar, pero me ha hecho entender que en la vida no se puede dar nada por sentado y que todo puede cambiar».

El exjugador, ya a salvo en Valencia, llegó tan solo hace dos meses a Ucrania atraído por el proyecto de su nuevo equipo. «Están invirtiendo mucho dinero para crecer. Me ofrecieron ser el encargado de la cantera, por lo que decidí lanzarme a la aventura», explica el talentoso diestro. Aventura que se ha visto interrumpida prematuramente a la fuerza. Y aunque los rumores sobre un ataque ruso crecían, Jorge López asegura que hasta el último momento no auguraba el fatal desenlace. «La gente estaba tranquila, decían todos que llevaban así ocho años pero que luego no pasaba nunca nada. Los ataques comenzaron la madrugada del jueves y yo el miércoles por la noche estaba cenando en un restaurante», confiesa.

Fue entonces cuando empezó la pesadilla. «Al comienzo me pidieron desde el club que esperara, que pensaban que iba a ser un ataque asilado, pero conforme llegaba más información, me ofrecieron volver a casa», cuenta.

La huida

Casi 48 horas de viaje hasta que tocó suelo español, pero la eternidad del viaje fue lo de menos para Jorge López. «En muchos momentos se te pasa por la cabeza que va a ser imposible salir. Tienes constantemente el corazón en un puño», rememora. En su itinerario para la huida, el exfutbolista dejó atrás ciudades atrincheradas y tuvo que pasar numerosos controles. «Si no es por el club y por mi traductor no salgo. Lo tengo clarísimo. Me proporcionaron en cada momento todo lo que he necesitaba: el coche, dinero y contactos en un momento límite para todos», relata todavía emocionado.

"Están destrozando ciudades y matando civiles. Es una locura"

Por no preocupar todavía más a su familia, especialmente a sus dos hijos, no quiso contar toda la verdad de lo que estaba viviendo, pero Jorge López respiró de verdad cuando cruzó la frontera con Rumanía: «Fue un momento de liberación increíble. De saber que podía regresar a casa». De allí voló a Viena y de Viena a Madrid, donde se reencontró con sus seres queridos y con miembros de la Federación Española de Fútbol, a la que agradece también su ayuda.

Una vez ya a salvo, el exzaragocista confiesa tener una sensación agridulce. «Egoístamente, ahora estoy bien, seguro y tranquilo, pero estoy muy dolido por la gente que se ha quedado allí. Están destrozando ciudades y matando a civiles. Es una auténtica locura a la que hay que poner freno», asegura Jorge López, que a pesar del susto, no descarta regresar a su puesto en Ucrania: «Era un simple trabajador y se han volcado conmigo. Su humanidad es lo mejor que me llevo. Si se calman las cosas y me lo piden, volveré».