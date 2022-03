La novedosa mezcla juntará a dos centrales diestros que hasta ahora solo habían coincidido en aquella ocasión en tierras burgalesas y en las numerosas veces que Francés ha ocupado el lateral diestro, algo que JIM siempre ha dispuesto cuando ha faltado Gámez y que ha supuesto la ubicación del catalán junto a Jair en el centro de la zaga. «Todo el equipo nos entendemos bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Con Jair y Francés nos llevamos muy bien y aunque aún no hemos coincidido con Álex (Francés) seguro que se va a dar bien», promete López de cara al encuentro del viernes ante un Almería que llegará con uno de los mejores delanteros de la categoría, Sadiq, al que Francés secó en la primera vuelta hasta que un error del aragonés en un despeje abrió el camino de la victoria andaluza (3-0).

Francés volverá el viernes una vez cumplida ante el Sporting su sanción por acumulación de amonestaciones. Pero, esta vez, su acompañante no será el de siempre. A su lado actuará López, que en Gijón se sacudió las críticas recibidas pocos días antes.

Porque el manresano, de apenas 24 años, sabe de qué va esto. Acumula ya alrededor de 60 partidos entre Primera y Segunda y ha aprendido a convivir entre gozos y sombras. Por eso, afronta la situación con la naturalidad del que lo concibe como parte de su trabajo. Las críticas afectan, sí, pero son reversibles, y en eso está el defensa zaragocista, que les hizo frente de la mejor forma posible: con una notable actuación el pasado domingo ante el Sporting. «Siempre respeto lo que diga la afición. Están en su derecho y lo único que puedo hacer es seguir trabajando, mejorar día a día y dar mi mejor versión. A partir de ahí, sabemos que estamos en un club exigente y que no estamos donde queremos estar. Entiendo las críticas pero nos ayuda mucho el empuje que nos da la afición porque nos hace vivirlo de otra manera», asume.

El catalán aún no conoce la victoria en casa como titular

El partido del viernes ante el Almería será una nueva reválida para Lluís López, que todavía no sabe lo que es ganar en La Romareda formando parte de la alineación inicial. El catalán ha formado parte del once en cinco encuentros, con un balance de dos derrotas (0-1 contra el Cartagena y 0-2 frente al Leganés) y tres empates (1-1 contra la Real Sociedad B y Málaga y 0-0 ante el Huesca). En todos esos choques, su pareja en el centro de la zaga fue Jair Amador. Mucho mejor es su hoja de servicios a domicilio, donde todavía no conoce la derrota siendo titular junto a Jair, algo que ha sucedido hasta ahora en nueve ocasiones, con un balance de cuatro triunfos (1-2 en Alcorcón y Gijón, 0-1 en Burgos y 2-3 en Las Palmas) y cuatro empates (0-0 en Ponferrada, 1-1 en Lugo y Girona y 2-2 en Ibiza). Su única derrota (2-0 en Miranda) fue formando parte de una defensa de tres centrales. En total, Lluís López ha participado en 20 encuentros, 14 de ellos como titular y acumula 1.346 minutos, lo que le convierte en el noveno jugador de la plantilla con más participación hasta la fecha. Es el único central puro que no ha cumplido sanción por acumulación de amarillas, aunque está al borde de la suspensión. Llegó al Zaragoza fichado el pasado verano procedente del Espanyol con un contrato para dos temporadas.