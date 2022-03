Lluís López sabe de qué va esto. El central catalán, de apenas 24 años, acumula ya alrededor de 60 partidos entre Primera y Segunda y ha aprendido a convivir entre gozos y sombras. Por eso, las últimas críticas recibidas antes del partido ante el Sporting topan con la naturalidad del que las asume como parte de su trabajo. Afectan, sí, pero son reversibles, y en eso está el defensa del Real Zaragoza, que les hizo frente de la mejor forma posible: con una notable actuación el pasado domingo ante el Sporting.

"Cuando se tiene una convivencia sana los malos momentos se llevan mejor"

“Siempre respeto lo que diga la afición. Están en su derecho y lo único que puedo hacer es seguir trabajando, mejorar día a día y dar mi mejor versión. A partir de ahí, sabemos que estamos en un club exigente y que no estamos donde queremos estar. Entiendo las críticas pero nos ayuda mucho el empuje que nos da la afición porque nos hace vivirlo de otra manera”, asume.

Aunque López reconoce que la censura de la grada duele. “Cuando sales al campo y escuchas pitos, lo notas. Pero, más allá de eso, intento dar lo mejor de mí cada día y cada vez que visto esta camiseta. Me lo tomo con normalidad y con la exigencia que me pongo yo mismo para que el club esté donde merece estar”, añade el zaragocista, que valora la “complicidad” en el vestuario como factor esencial para haber dejado atrás un momento extremadamente delicado. “Se demostró en la celebración del gol de Iván en Gijón. Todo el mundo salió a abrazarlo y juntarse en una piña. Cuando se tiene una convivencia sana los malos momentos se llevan mejor. Fue una felicidad enorme lograr ese gol y me alegro muchísimo por Iván”.

Confianza en el futuro

El triunfo en tierras asturianas “nos da confianza” y “nos hace creer en lo que estábamos haciendo y en el trabajo que veníamos realizando”, asegura Lluís. “Cuando ganas estás mejor y reafirma el buen trabajo que sabemos que estamos realizando. Esta victoria nos da fuerzas para seguir”·, afirma el central, que seguirá en el once el viernes ante el Almería, compartiendo el eje defensivo con Francés por primera vez en la temporada. “Todo el equipo nos entendemos bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Con Jair y Francés nos llevamos muy bien y aunque aún no hemos coincidido con Álex (Francés) seguro que se va a dar bien”.

Pero Sadiq y compañía prometen poner en serias dificultades a un Zaragoza que afronta el desafío en un gran momento tras sumar dos victorias seguidas. “Es un equipo que está arriba y que tiene mucho potencial. Debemos intentar dejar la portería a cero y trabajar en esos aspectos defensivos que nos cuestan goles para dar un paso adelante, tener ambición y creer en cosas”. Pero la prudencia impone desterrar palabras como ascenso o playoff, a pesar de que la distancia respecto al sexto (7 puntos) ya es menor que la que separa del descenso (10). “Nos tenemos que fijar solo en el próximo partido y tratar de prolongar la racha lo máximo posible”, dice el central, que subraya la confianza adquirida tras las dos últimas victorias. “En el fútbol marca mucho el estado de ánimo y esperamos seguir ganando para estar en una zona más tranquila”.