Ganando se ve todo mejor.

Sí, la verdad es que estas dos victorias nos han dado un poco más de alas para creer en lo que estamos haciendo y estamos muy contentos pero tenemos que seguir porque esto no acaba aquí.

La celebración del triunfo en Gijón fue muy explosiva. ¿Fue por la manera de ganar o porque realmente lo necesitaban?

Ganar siempre ayuda, siempre es importante. Después de que nos empataran al final y meter ese gol en el último minuto, que además fue un gran gol de Iván (Azón), pues ya se vio la gran celebración que hubo en el campo. Y luego dentro del vestuario también fue una celebración grande.

Usted ha entrado con buen pie, titular en el equipo, marcando. ¿Se siente importante?

No sé si se puede decir que me siento importante pero sí es verdad que me siento con mucha confianza porque tanto el cuerpo técnico como los jugadores me han acogido muy bien y me dan libertad para jugar mi fútbol y creo que eso es lo que hace que en el campo me sienta cómodo y pueda ser un futbolista que ahora mismo está jugando de inicio.

¿Qué ánimo se encontró en el vestuario cuando llegó a finales de enero?

Desde el primer día que llegué encontré un equipo muy unido que sabía lo que quería. También sabía que la situación no era la idónea para un club como este pero el equipo está unido, que es lo importante y la forma en que se sacan los resultados.

«Si ganamos el viernes podremos pensar que estamos más cerca de arriba que de abajo»

¿Se considera un especialista a balón parado?

La verdad es que en todos los equipos en los que he estado normalmente he sacado yo el balón parado. Es una faceta mía que me gusta y que me gusta mejorarla porque creo que aún puedo sacar mejor la estrategia pero sí es algo que me gusta y espero poder seguir ayudando al equipo.

¿Dónde ha aprendido a golpear así? ¿Es algo innato?

Desde pequeño le he pegado muy fuerte al balón y a lo mejor es una virtud que tengo, pero lo que sea para ayudar al equipo, bienvenido.

¿Sigue practicando antes o después de los entrenamientos?

Sí, normalmente después de algunos entrenamientos nos quedamos algunos a los que nos gusta sacar el balón parado y eso hace que mejore para que el día de partido puedan salir las cosas bien.

La estrategia puede ser decisiva en una categoría como la Segunda División. Tres de los últimos cuatro goles del Zaragoza han llegado a balón parado.

Sí, yo creo que la estrategia es importante pero en casi todas las categorías. Al final un buen balón parado tanto en defensa como en ataque puede darte muchos puntos.

«Estoy encantado de tirar los penaltis pero yo no decido. Lo que diga el míster está bien»

¿Qué pasó en el penalti frente al Málaga?

Ya lo aclaró el míster. Fue decisión suya y ahí se quedó todo. Yo no tengo ningún problema en que tire Álvaro o quien quiera. Yo no decido quién tiene que lanzar, me tocó y ya está. Lo importante es que fue gol.

¿También ensaya los penaltis?

Sí, en todos los equipos en los que he estado he lanzado la estrategia, faltas y penaltis, y estoy encantado de tirarlos pero no soy quien decide. Quien decida el míster, bienvenido.

¿Qué le pide JIM?

Supongo que lo mismo que a todos los jugadores, que tenga personalidad dentro del campo, que saque mi mejor versión y que intente ayudar a los compañeros.

¿Estaban preocupados por la clasificación?

Realmente nosotros hemos hecho el mismo trabajo hasta que han llegado estas dos victorias. Sí es verdad que estos triunfos hacen que el equipo parezca salir más reforzado, pero realmente hemos tenido partidos en los que merecíamos ganar pero no ganamos y ahora al sacar estas victorias parece todo diferente. Pero el equipo siempre ha trabajado bien y estos triunfos son el resultado de ese trabajo constante.

Entonces ustedes siempre han confiado en su trabajo.

Sí, siempre confiábamos en nosotros. Sabemos que los que vamos a sacar todo esto somos los jugadores y sabíamos que con el trabajo que estábamos realizando iban a llegar las victorias como así ha sido. Esperemos que no sean las únicas.

«Nunca hay que dudar porque cuando dudas es cuando peores resultados tienes»

¿Trabajar bien sin resultados puede hacer dudar?

Creo que nunca hay que dudar. Cuando dudas es cuando peores resultados tienes. Sí sabíamos que los resultados no eran positivos pero seguíamos trabajando para encontrarlos y así ha sido. El equipo, como digo, está trabajando muy bien y estas dos victorias han ayudado mucho.

Después de estas dos últimas victorias, ¿miran la clasificación, hacia arriba o hacia abajo?

Realmente yo no miro ni arriba ni abajo. Miro al viernes porque tenemos un partido muy difícil. Intentaremos sacar los tres puntos, que para eso jugamos, pero no hay que pensar más allá de eso. Si sacamos la victoria podremos pensar que estamos más cerca de arriba que de abajo pero la Segunda División ya se sabe cómo es, sacas dos malos resultados y ya estás mirando abajo. Hay que ir partido a partido, seguir la misma línea que hasta ahora y supongo que los buenos resultados llegarán.

¿Qué espera del partido frente al Almería?

Un partido de Segunda contra un rival que nos va a exigir mucho y ante el que tendremos que sacar nuestra mejor versión para lograr los tres puntos. Jugando en casa, con nuestra afición, creo que será un partido bonito e intentaremos sacar los tres puntos para seguir con esta buena dinámica.

¿Qué le ha parecido el ambiente en La Romareda?

Cuando empuja nos ayuda mucho, lo notamos dentro del campo. Me gustaría que el viernes siguieran esa línea y nos ayudaran a sacar la victoria porque al final es una gran liberación ganar, saber que están con nosotros y que nosotros estamos con ellos. Es importante para todos y creo que va a ser un gran partido este viernes. El empuje de la grada se nota.

¿Cuando va a sacar los córners nota ese aliento desde la grada?

Cuando estás metido dentro del partido realmente no estás escuchando nada, estás centrado en hacer bien tu trabajo pero sí se nota cuando la afición empuja y es lo que esperamos este viernes.

Dos de los fichajes de invierno, Grau y usted, han logrado goles.

Es importante siempre meter goles porque ayudan al equipo, sobre todo si es para sumar puntos, pero estamos más para ayudar al equipo, para lo que sea necesario. El que meta gol no es lo importante, lo importante es que el equipo trabaje, luche y saque los tres puntos. Hemos venido todos a sumar y creo que somos un gran equipo.

El gran problema del Zaragoza está siendo el gol, así que cualquier ayuda para marcar es bienvenida.

Sí, da igual quién marque. Necesitamos goles para ganar los partidos y da igual quién los meta. Sí que es verdad que igual nos falta meter más goles de tres cuartos para delante pero no es que tengamos prisa por que marquen los delanteros, sus goles llegarán porque son muy buenos jugadores. No creo que sea un problema de delanteros. Tenemos unos delanteros muy buenos. Son momentos de la temporada en los que el balón quiere o no quiere entrar. El otro día, por ejemplo, Jaume mete un gol con el pecho y parece que ahora tiene la suerte de que todo sea gol. Ojalá sea así, pero creo que son momentos de la temporada y no creo que sea problema de los delanteros porque para mí tenemos unos grandes delanteros, muy buenos para la categoría.

Además son todos diferentes, tienen alternativas para jugar en ataque.

Tenemos un gran equipo con grandes jugadores que se pueden adaptar en cualquier posición del campo y eso es bueno para el equipo, que cualquiera pueda adaptarse a cualquier puesto y, además, rindiendo bien.

Vino en el mercado de enero procedente del Arouca portugués. ¿Qué tal fue su primera experiencia en el extranjero?

No fue una mala experiencia pero tampoco salió como yo pensaba. Pero bueno, ahora estoy aquí y centrado en agradecer la oportunidad que me ha dado el club. Estoy muy feliz aquí y espero estar mucho tiempo.

Antes había estado dos temporadas en el Huesca. ¿Cómo recuerda su paso por allí?

La primera fue una gran temporada, subimos a Primera División que es algo muy bonito que siempre recordaré. Forma parte de mi pasado, estoy contento de lo que hice allí y realmente me llevé grandes amigos con los que aún tengo relación. Ahora estoy muy feliz aquí.

¿El Real Zaragoza todavía tiene ese nombre para atraer futbolistas?

El Zaragoza es un club muy grande, la estructura que tiene, la afición, todo. Es un club grande y todos queremos jugar en un club así.