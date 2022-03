Juan Ignacio Martínez no quiere caer en la autocomplacencia. A pesar de las dos victorias consecutivas, que han dejado los puestos de descenso a diez puntos de distancia, el entrenador del Real Zaragoza aboga por mantener la misma línea de intensidad para seguir escalando puestos en la clasificación. Y así lo manifestó en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a los aragoneses con el Almería este viernes en La Romareda. "El escenario ha cambiado. Ya no vienes de una dinámica negativa, pero la tensión hay que mantenerla. No queremos una pizca de relajación. Nada. Cero", señaló el técnico. "Cada partido lo afrontamos como el último, debemos ser lo más fiables posibles para competir bien contra el Almería", añadió.

Y es que el equipo andaluz, tras un pequeño bache, llega a Zaragoza tras encadenar cuatro triunfos seguidos. "Han mantenido una regularidad muy grande a lo largo de la competición. Son muy ofensivos y tienen mucha pólvora. Salen del vestuario con un gol", afirmó el alicantino, que reconoció que el encuentro de ida ante los almerienses fue un mal partido por su parte: "Allí no estuvimos bien, ellos buscan el partido desde el minuto uno y tenemos que mantener un grado de concentración altísimo para no equivocarnos". JIM también habló del protagonista de la semana en el Real Zaragoza, el delantero Iván Azón. "Su gol en Gijón fue una emoción tremenda por como sucedió todo. Una satisfacción total", reconoció el técnico, que quiso destacar las cualidades del canterano. "Iván es titularísimo siempre desde que estoy. Siempre he contado con él. Es un chico muy honrado y honesto. Se deja todo en el campo juegue el tiempo que juegue y esa una cualidad muy importante para los entrenadores. Nos va a dar mucho de aquí a final de temporada seguro". El balón parado y el centro del campo Un aspecto clave para la mejoría del Real Zaragoza es la efectividad que está mostrando a balón parado y que ha coincidido con la llegada de Eugeni Valderrama. "Coincidencia o no, es verdad que con él estamos mejor. En el fútbol moderno es muy importante porque partidos que están cerrados suponen que se decanten. Es un trabajo que venimos haciendo todo el año, hacemos muchísimos movimiento en esas acciones. A veces te salen y otras veces no, pero ahora estamos en una buena dinámica y ojala nos de muchos puntos", analizó el técnico, al que ahora con la recuperación de Petrovic, se le plantea un dilema en la medular: "Los tres que han jugado estos partidos lo han hecho a un buen nivel. Petrovic nos da muchísimo y cuando ha jugado lo ha hecho bien. La pelota la tengo yo en mi tejado y hasta el último momento no decidiré". Juan Ignacio Martínez también habló de la baja por sanción de Jair, que se perderá su primer encuentro del curso. "No es bueno para el equipo perder jugadores, pero así es la Liga. También faltara Vada. Los vamos perdiendo equilibradamente, pero lo importante es que todos los jugadores de la plantilla hagan olvidar al compañero que no puede jugar", apuntó. Todo parece indicar que la pareja de centrales será Frances- Lluís López. "Comentaremos con los jugadores en qué perfil jugaran cada uno y lo trabajaremos. Lo importante será la concentración. Si somos capaces de mantenerla tendremos muchas opciones", aseguró. Por último, el técnico alicantino hizo una reflexión acerca del rendimiento del equipo. "Quedan 13 jornadas, hemos hecho una temporada irregular con muchos picos de sierra. El Real Zaragoza es un equipo que merece mejores resultados y mejor clasificación de lo que hemos hecho hasta ahora. El viernes toca un gran rival. Máximo respeto al Almería pero pero tenemos que mejorar la imagen que dimos allí ahora ante nuestra afición y darle una alegría de esas de las que le hemos privado en muchos encuentros", finalizó JIM.