¿Cómo afronta el Almería el partido? Con cuatro victorias, han retomado la senda del ascenso directo tras un mes de enero muy duro.

Es una salida complicada y bonita, por el club que es y por La Romareda, donde la afición mete mucha presión. Vamos con muchas ganas de conseguir la quinta victoria seguida y seguir en lo alto de la tabla.

¿Hubo dudas en la crisis?

El vestuario lo tenía claro, sabemos que la Segunda es una categoría muy difícil y siempre se tienen baches, que la temporada es muy larga. En enero se nos juntaron las lesiones, el covid, que no nos salieran las cosas… Sabíamos que teníamos que revertir eso y lo hicimos con creces.

Dice varios motivos, pero no habla de Sadiq, su regreso también marca diferencias.

Su baja fue importante para nosotros, qué duda cabe, y además Dyego (Sousa) y Juan Villar tampoco estuvieron varios partidos. Sadiq es diferencial, ha vuelto muy feliz y es obvio que él solo te gana un partido.

También el Real Zaragoza llega al partido tras revertir una mala dinámica sumando triunfos. Es un choque de trenes casi este encuentro.

Los dos estamos en buen momento, ellos vienen de ganar en Gijón, que es un campo muy jodido y también superaron a Las Palmas. Va a ser un partido muy disputado y ojalá caiga de nuestro lado porque ganar en La Romareda sería muy bonito.

"Del Zaragoza me gustan la polivalencia y la versatilidad de varios jugadores. Los laterales son muy profundos, tiene extremos rápidos y le gusta tener el balón. Por jugadores y por idea se parece mucho a nosotros"

¿Qué destaca del rival?

La polivalencia y la versatilidad de varios jugadores. Los laterales son muy profundos, cuenta con extremos rápidos, le gusta tener el balón. Por su apuesta se parece mucho en la idea y en los jugadores que tiene al Almería y en enero se han reforzado muy bien, con tres fichajes que están jugando y están siendo diferenciales, algo que el Zaragoza necesitaba.

¿Con qué jugador se queda?

Me gusta mucho Juanjo Narváez, es un futbolista distinto, que intenta, encara y siempre va. Eugeni también me parece un gran jugador y, aunque en Portugal no tuvo protagonismo, aquí sí y le das un segundo y te la lía.

No menciona a Francés. Usted se cayó en junio del Europeo sub-21 en la fase final, en la que entró él. ¿Qué le parece como jugador?

Por esa ausencia no pude coincidir con él. Es un futbolista muy joven y me hablan maravillas. Posee mucho potencial, tiene cosas que aprender, pero se le ven rasgos que para ser un central o lateral apunta a ser muy bueno. Si pule esos detalles, las condiciones que posee son espectaculares.

Su club matriz, el Sevilla, está muy interesado en su fichaje. Usted no pudo hacerse un hueco hasta ahora en ese equipo, ¿ve a Francés con potencial para jugar allí?

Para jugar en el Sevilla actual tiene que crecer mucho. No solo él, muchos. Para jugar en este Sevilla es que tienes que ser 'top mundial'. Solo hay que ver los fichajes de enero, Martial o Tecatito, son futbolistas a nivel internacional espectaculares. Ese nivel hace que sea muy difícil subir para el canterano igual que para llegar cualquier jugador joven. Mire Óscar Rodríguez este año, venía de jugar dos temporadas en Primera a un gran nivel y no ha rascado casi bola en casi dos años en el Sevilla.

"El Almería tiene una opción de compra obligatoria si subimos y ojalá se dé ese ascenso, tengo firmados varios años. A mí me encantaría seguir aquí, estar afianzado y feliz y no tantas idas y vueltas"

¿Ha renunciado ya usted a esa vía de triunfar en ese club? El Almería tiene una opción sobre usted y esta es su cuarta cesión.

La espinita está ahí y ojalá algún día me la pueda quitar, pero hoy, en mi presente, quiero hacer mi carrera por separado del Sevilla porque llevo muchas cesiones y tengo 23 años. El Almería tiene una opción de compra obligatoria si subimos y ojalá se dé ese ascenso, tengo firmados varios años. A mí me encantaría seguir aquí, estar afianzado y feliz y no tantas idas y vueltas como en estos años.

Aunque no suban es factible que el Almería ejecute esa opción.

Pero entonces se tendrían que poner de acuerdo los clubs. Ya se vería qué pasaba.

Debutó con 17 años en Segunda con el Sevilla Atlético y ha jugado estos años entre la categoría de plata y la élite. ¿Está orgulloso de lo que ha hecho?

Lo que sé es que no me he equivocado con mis cesiones ya que creo que las he aprovechado jugando muchos partidos y curtiéndome. Tengo 23 años y ya llevo un buen puñado de partidos, estoy orgulloso y con mucha ambición por lo que viene. Tengo unos retos que cumplir aún.

¿Por ejemplo? Ser internacional absoluto ya lo cumplió en aquel amistoso que tuvo que jugar la Roja ante Lituania con los sub-21 por el coronavirus.

Sí, es cierto, un partido un poco raro, pero vale igual y cuenta. Tengo ahora el reto de serlo más veces, pero también el objetivo de jugar la Champions, de hacerlo en un equipo de talla mundial… Siempre hay metas que cumplir.

¿Alejandro Pozo es lateral o extremo? Antes era más ofensivo y va cayendo para atrás…

(Sonríe) Puedo jugar en las dos posiciones y dándolo todo siempre. Me desenvuelvo mejor de extremo que de lateral, pero ahora estoy actuando más en esa posición, aunque a veces acabo los partidos de extremo. Donde se luce más es en la parte ofensiva; los goles, las asistencias, son lo que les queda a la gente. De todas formas, hay muchos ejemplos de extremos que estamos jugando de laterales, el fútbol de ahora tiene mucha velocidad y hay muy pocos equipos que jueguen con laterales puros.

"Ya he ganado dos veces en La Romareda y en otra tercera no estuve al jugar con la sub-19. A ver si sigue la racha, está claro. Es un campo de Primera por el escenario y por la afición y es muy bonito ganar allí"

Dos visitas ha hecho a La Romareda, con el Sevilla Atlético en la 16-17 y con el Granada en la 18-19, y en ambas jugó y ganó.

Es cierto. En la 17-18 también ganamos pero estaba con la selección sub-19. A ver si sigue la racha, está claro. La Romareda es un campo de Primera por el escenario y por la afición y es muy bonito ganar allí. Que se repita el viernes.

¿Cuántas veces le han confundido con José Ángel Pozo, ahora en el Rayo?

Pues bastantes veces, ahora ya algo menos. Sin ir más lejos en el campo del Fuenlabrada los aficionados en esta temporada me gritaban que me habían echado del City. Ya tengo pensado para el año que viene ponerme en la camiseta Álex Pozo y por lo menos que al ver el nombre no me confundan.

¿El Almería estará al acabar la Liga en Primera?

Ojalá lo consigamos. Así, firmaría con el Almería de forma automática y sería asentarme en un sitio donde soy muy feliz y donde he recuperado mi regularidad, ya que llevaba un par de años que no me encontraba, con equipos (Mallorca y Eibar) en la zona baja, perdiendo muchos partidos y necesitaba ese año de estar arriba, de ganar de forma más habitual.

"El Zaragoza tiene equipo para pelear por el playoff, no ha perdido apenas partidos y no han sido superiores a él muchos rivales, por lo que puede llegar a esos puestos"

El Zaragoza, tras dos victorias, se ha alejado del descenso y tiene la sexta plaza a siete puntos. ¿Cree que le puede alcanzar para llegar, lo ve como candidato?

Equipo para pelear por el 'playoff' tiene sin duda y no para luchar para salir de abajo. La Segunda es jodida y más para equipos que no están acostumbrados a estar en la parte peligrosa de la tabla. El Zaragoza no ha perdido apenas partidos y no han sido superiores a él muchos rivales, por lo que puede llegar a esos puestos.