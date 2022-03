En dos semanas le ha cambiado el rictus al Real Zaragoza de JIM, que ha enlazado dos victorias consecutivas, ante Las Palmas en casa y en Gijón frente al Sporting, para alejar de forma se vislumbra que definitiva el fantasma del descenso y aprestarse a vivir un final de temporada tranquilo mientras la venta del club, el cambio accionarial, se termina de cerrar. La visita del Almería este viernes (21.00 horas. Gol), con el retorno de Eguaras tras su polémica salida en enero, se presenta como la oportunidad de buscar un hat-trick de triunfos que el Zaragoza ya fue capaz de sumar en la primera vuelta (Burgos, Sporting y Las Palmas), un triple ante un adversario temible y en ascenso directo que terminaría de cambiar la cara de un equipo que hasta podría empezar a soñar con aquella pomada de la que varias veces habló Miguel Torrecilla y que hasta hace nada parecía una quimera.

Lo cierto es que, a día de hoy, lo sigue pareciendo, porque exigiría que el Zaragoza, de los 39 puntos que restan por disputar, atrapara no menos de nueve victorias, una utopía para un equipo que, en las 29 primeras citas, solo ha sido capaz de sumar 7 triunfos y que en casa, ante su gente, es el cuarto peor local del campeonato, con 17 puntos. Sin embargo, ganar al Almería, derribar semejante muro, sería un innegable refuerzo anímico para un Zaragoza que viene de crecida y que se siente más seguro que hace solo dos semanas, cuando era un mar de dudas e inseguridades que amenazaban el futuro en la categoría del equipo y la continuidad del propio JIM.

El técnico ha reiterado en su discurso la mirada al corto plazo, convirtiendo cada cita en una final y dejando que la tabla vaya dictando previsiones y sentencias. Contra Las Palmas, el fallo de Hernani le dio vida al Zaragoza y un botín de oro con el gol de Álvaro y en Gijón fue Azón el que se sacó un tanto salvador y heroico cuando ya se aceptaban una injustas tablas por la mejor imagen zaragocista. El niño rescató al equipo y la lógica dice que esa virtud debería valerle para ser la novedad en el once en una Romareda que seguro espera ver a su héroe, al que hizo estallar de alegría a una afición harta de mediocridades y tristezas y que en los últimos tiempos tiene pocas razones para reír a mandíbula batiente. Azón le dio una.

Azón y la duda

El delantero zaragozano le arrebataría el puesto, si JIM premia su gol en Gijón, a Narváez, quedando Sabin Merino en el carril izquierdo y Bermejo en el derecho. Por ahí está la única duda del Zaragoza, donde Álvaro y Petrovic, este último tras superar sus molestias, deben regresar a la convocatoria que dará este viernes JIM, lo mismo que Francés, este tras cumplir sanción, castigo que ahora deben pasar Jair, que hasta ahora lo había jugado todo, y Vada. El retorno del canterano al eje para formar con el renacido Lluís López un dúo inédito es la novedad segura, donde en la sala de máquinas, con Jaume Grau, en plena inédita explosión goleadora, Francho Serrano y Eugeni no deben moverse por mucho que retorne Petrovic, uno de los fijos del técnico, que apunta a esperar turno.

La vuelta de Francés supone un alivio ante Sadiq, el delantero más diferencial de Segunda y la referencia de un Almería que hace unos meses parecía un cohete a Primera y que pasó por una crisis en enero que ya ha superado con su fortaleza de nuevo en todo lo alto. Sus números hablan por sí solos: es el máximo goleador, el tercer mejor visitante y viene con cuatro victorias seguidas, es decir lanzado hacia la élite.

Se mantiene la pañolada como protesta La pañolada en el minuto 32 de la primera parte, aunque esta medida también se ha hecho extensiva a ese momento de la segunda mitad, es la medida que se mantiene como protesta ante el Almería contra la gestión de los actuales propietarios del club, un gesto que se promovió desde la Federación de Peñas y que sigue como muestra de desaprobación contra la propiedad de la SAD, que vive un eterno proceso de venta que el propio club dijo antes del duelo ante el Valladolid que le quedaban días y tras más de mes y medio todavía no se ha cerrado de forma definitiva. En la visita del conjunto pucelano hubo una concentración frente al palco antes del partido y multitudinaria fue también la protesta con mariachis contra el Málaga. Eso sí, ante Las Palmas la concentración previa apenas tuvo seguimiento.



Viene, también, con Eguaras, que no cuenta con cláusula del miedo y que, con el paso de De la Hoz al eje al tener solo dos centrales y ambos zurdos, seguirá en el once almeriense en el estadio que le vio durante cuatro años y medio. El regreso da aliciente a un partido donde Rubi no cuenta con Nieto, Chumi, Robertone y Carriço y en el que el Zaragoza quiere abrir la puerta de los sueños. Con un triple además.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Lluís López, Chavarría; Jaume Grau, Francho, Eugeni; Bermejo, Sabin Merino y Azón.

UD Almería: Fernando; Pozo, De la Hoz, Babic, Akieme; Eguaras, Samú Costa; Ramanzani, Arnau Puigmal, Portillo; y Sadiq Umar.

Arbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00