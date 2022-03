La llegada de Jorge Mas, cabeza visible de un grupo inversor americano con varios socios y en el que también está su hermano José, no supondrá que el Real Zaragoza sea el primer club de fútbol profesional español controlado por capital estadounidense, puesto que ya hay dos casos anteriores, el Mallorca, propiedad del multimillonario Robert Sarver desde enero de 2016, y el Alcorcón, comprado por David Blitzer, junto a su socio Iván Bravo, en 2019. Se trata de proyectos donde los propietarios viven alejados de sus clubs, con una inversión importante pero siempre controlada en esas entidades, en las que sitúan a gente de su confianza, aunque en menor medida en el Mallorca, con poca transparencia en general y siempre con un claro matiz inmobiliario para asumir reformas de las infraestructuras de los equipos que se encuentran.

En otros dos clubs en España, en el Sevilla FC, con 777 Partners, y el Atlético de Madrid, con Ares Management, grupo que también tiene evidentes conexiones con el desembarco de Mas en el Zaragoza, también ha entrado capital americano en los últimos tiempos, aunque no como mayoritario. En el Sevilla, ese fondo americano dueño del Genoa, ha invertido 20 millones de euros para controlar en torno al 12% del capital y quieren invertir unos 200 millones en la reforma del Sánchez Pizjuán y del centro comercial adyacente, mientras que Ares entró en el Atlético de forma indirecta, en la sociedad que controla el club y que es propiedad de Gil Marín y Enrique Cerezo (Atlético HoldCo) para hacerse con un tercio de la misma y en torno al 20% del club.

En enero de 2016 llegó Robert Sarver al Mallorca con una ampliación de capital que suscribió íntegra por 21 millones para hacerse con el 77% del capital social del club en esos momentos, aunque después este se ha ampliado. Arribó de la mano con un extenista, Andy Kohlberg, actual presidente y el más cercano al club, y de la leyenda de la NBA Steve Nash, primero consejero y ahora solo accionista, aunque fue la primera persona que llamó a Luis García Plaza, actual entrenador, para ficharlo en agosto de 2020. Sarver, multimillonario banquero y que ya había adquirido los Phoenix Suns por 400 millones de dólares, ha invertido desde entonces más de 50 millones en el Mallorca y lo ha hecho de forma discreta.

Poca presencia

En la isla ha estado no más de siete veces en estos más de seis años y primero su hombre de confianza hasta febrero de 2020 fue Maheta Molango y ahora la estructura es bicéfala entre Pablo Ortells, jefe de Fútbol, y Alfonso Díaz, de Negocio, aunque Kohlberg sí pasa largas temporadas en Mallorca, pero todas las decisiones se centralizan en Arizona, donde reside Sarver. El equipo balear ha sido casi un ascensor, bajó a Segunda B en 2017, subió en dos años a Primera, volvió a bajar a la categoría de plata y a regresar a la élite en junio pasado. El descenso a la división de bronce ni inmutó a Sarver, que mantuvo su apuesta, que ha reformado ampliamente la Ciudad Deportiva y que ahora va a remodelar el Visit Mallorca Estadi.

En todo caso, el perfil de Sarver, ahora investigado por la NBA por racismo y misoginia, es discreto en el Mallorca y la cultura americana del deporte solo ha tenido algún efecto, como la obligación tras el partido de que algunos jugadores y el entrenador vayan a los palcos VIPS y hablen con los que los han contratado al módico precio de no menos de 400 euros. Aún más lejano es David Blitzer, propietario del Crystal Palace inglés, de los Philadelphia 76ers de la NBA y de los New Jersey Devils de la NFL, que ni se ha pasado por Alcorcón desde que en junio de 2019 le compró junto a Iván Bravo el club alfarero a Roland Duchetelet a través del fondo Best Navy.

Bravo, director general de la Academia Aspire de Catar, es el presidente del club, ahora absorbido por el holding Globalon, pero apenas se ha dejado ver un par de veces por Santo Domingo. Sus hombres de confianza son Ignacio Álvarez como CEO y Emilio Vega como director deportivo. Blitzer y Bravo compraron el Alcorcón por 14 millones y han invertido otros siete desde entonces, aumentando el límite salarial, ahora de 7,1 (el 13º en Segunda) y la cifra de negocios, por encima de los 8, y con una reforma de Santo Domingo en proyecto, aunque el casi seguro descenso, las malas relaciones con la afición y con las instituciones y la realidad en Primera RFEF ponen una sombra de sospecha sobre la continuidad de este proyecto el curso que viene.