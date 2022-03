El Real Zaragoza ha regresado a los entrenamientos esta mañana de lunes tras los dos días de descanso que dio Juan Ignacio Martínez a la plantilla después de ganar al Almería y la buena noticia ha sido el regreso de Alberto Zapater tras un mes de baja por el esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda que sufrió en un entrenamiento el pasado 6 de febrero en un mal giro tras golpear el balón. El ejeano, primer capitán de la plantilla, irá aumentando las cargas con el paso de los días y JIM valorará si lo incluye en la citación ante el Fuenlabrada para el partido de este viernes.

En ese encuentro vuelven seguro Jair Amador y Vada tras cumplir sanción frente al Almería por acumulación de amonestaciones y también lo hará Álvaro Giménez, que se ha perdido los dos últimos partidos, ante el Sporting y el equipo almeriense, tras estar una semana sin acudir a la Ciudad Deportiva, un periodo de tiempo que empezó el 23 de febrero, cuando el club dio a conocer, sin revelar el nombre, el que por ahora es el último positivo por covid de los 22 que se han producido desde el parón de Navidad entre miembros del equipo, del staff y el personal que rodea a la primera plantilla. El Zaragoza solo dio a conocer el primero de ellos, de Chavarría.

Mientras, Álvaro ya se entrenó con el grupo el pasado jueves, pero JIM juzgó prematuro meterle en la citación ante el Almería para el choque del día siguiente y este lunes ha vuelto a trabajar con el resto. Además, no lo ha hecho Nano Mesa, que se ha entrenado al margen por la lesión muscular que sufrió ante Las Palmas, de la que el club no ha facilitado parte médico, pero desde entonces no se ha entrenado con el grupo y lleva dos partidos de baja, ante el Sporting y el Almería. El delantero canario ha enlazado tres lesiones musculares desde que empezó 2022 y solo ha podido jugar en 4 partidos.

Por su parte, sigue al margen Vigaray, que no ha jugado en esta temporada por la intervención en el cartílago de su rodilla derecha que tuvo en septiembre tras una artroscopia en julio. La previsión hace una semanas hablaba de su vuelta a lo largo del mes de abril, pero ese plazo ya es difícil al no haber empezado a trabajar en algún momento con el grupo.