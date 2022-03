Sin duda, el notable rendimiento de Sergio Bermejo es una de las mejores noticias para un Real Zaragoza que, como el madrileño, atraviesa, seguramente, el mejor momento de la temporada. Tres victorias seguidas para una huida del abismo en la que Bermejo ha tenido un papel protagonista. “Tanto el equipo como yo estamos en un buen momento y debemos aprovecharlo para seguir logrando victorias. Personalmente, creo que en los últimos partidos he estado bien pero, del mismo modo, también es importante que siga en esta dinámica”, subraya.

"No es la primera vez que ganamos tres partidos seguidos y luego vinieron momentos complicados", advierte

Se trata, pues, de continuar por la senda marcada en las tres últimas jornadas. Sobre todo, tras el golpe de autoridad que supuso la victoria del pasado viernes ante el todopoderoso Almería. “Hicimos un partido muy completo en todos los sentidos ante un rival que, por equipo y juego, es uno de los conjuntos a batir. Debemos esforzarnos en seguir en esta línea, con la cabeza siempre en conseguir los tres puntos”, indica Bermejo, que valora el “paso adelante” dado por un Zaragoza que ya ha conseguido estar más cerca del sexto clasificado que del descenso. “Al final, la clasificación es un número. Es cierto que hemos dado un paso importante al distanciarnos de abajo, pero hay que seguir trabajando día a día porque cada semana es una final. Ya veremos dónde estamos al final de temporada”.

Advertencia

Aunque el madrileño advierte del peligro de caer en un exceso de relajación provocado por la distancia adquirida respecto al descenso tras los últimos buenos resultados. “También ganamos antes tres partidos seguidos y luego vinieron momentos complicados”, recuerda. “Se trata de aprender de ello, seguir compitiendo e intentar acercarnos a los puestos de arriba”, reitera uno de los especialistas, junto a Eugeni, en las jugadas a balón parado. “Es una situación importante dentro del juego y estamos teniendo la suerte de que, por el golpeo o por los movimientos en el área, nos están beneficiando y hacemos goles. Hay que seguir practicando porque está dando resultado”.

Espera un Fuenlabrada que estrenará técnico, José Ramón Sandoval, el próximo viernes en La Romareda. “Pero nosotros debemos centrarnos en nosotros mismos. Siempre que un equipo cambia de entrenador se nota un cambio de mentalidad, pero nos estamos haciendo fuertes en casa y queremos seguir así”, apunta el zaragocista, que en enero estuvo más fuera que dentro del Zaragoza tras recibir una suculenta oferta de Tianjin chino. “En ningún momento el club me transmite que tiene la necesidad de sacarme ni me dice que me busque equipo. Tampoco yo digo que necesito irme. Son cosas del mercado. Mis agentes transmiten al club una propuesta pero, tras valorarlo todo, decidí quedarme y seguir aquí para ayudar a conseguir los objetivos del club”.