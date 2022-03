¿Cómo se encuentra de sus molestias? Esta semana ha entrenado al margen varios días.

Tengo un poco de molestia en la zona del gemelo, por eso he estado con un entrenamiento parcial estos días, aunque espero estar con el equipo el viernes. Las sensaciones son buenas y la idea es estar a disposición del entrenador ante el Fuenlabrada, midiendo solo las cargas de trabajo estos días.

Lleva los últimos tres partidos seguidos de titular y ha jugado en siete en total. Está teniendo los minutos que no tenía en Osasuna y vino para eso.

Vine a ayudar, tanto cuanto me tocara de inicio como si no lo hacía, y estoy contento de lo realizado, con ganas de seguir, porque hasta ahora me estoy encontrando bien, a gusto en el campo y en el club y en la ciudad. Me han acogido muy bien y la adaptación ha sido más que sencilla. Y, ahora, tras esas tres victorias, el ambiente es otro, el equipo está más desahogado y el estado de ánimo es mucho mejor que cuando llegué.

Fue una decisión valiente la suya entonces, no jugaba en Osasuna, pero estaba en Primera. Venía a un equipo en medio de una revolución de enero, en mala inercia clasificatoria y con las dudas de la propiedad del club...

Pero tardé muy poco en decidirme, es que este Zaragoza es muy grande, aunque esté en momentos difíciles. En cuanto me comentaron que estaba esa opción es que hasta me emocioné, tenía muchas ganas de venir.

Es la marca Real Zaragoza. Este club es un histórico.

Claro, y cuando escuchas Real Zaragoza es diferente que oír cualquier otro equipo de Segunda, por mucho que lleve tiempo en esa categoría y por mucho que pase por problemas. Este equipo es muy grande, aquí representas un escudo y su historia y eso al jugador le emociona y le motiva. Al menos, a mí lo hace.

¿Cómo se toma esta etapa? Tras salir de la cantera del Madrid e ir al Osasuna no se ha podido consolidar en Primera y ha vivido dos cesiones, en Lugo y en el Tondela.

Mi única intención es ayudar y que las cosas vayan bien. No sé si este va a ser mi escaparate o si aquí voy a dar el gran salto. Quiero asentarme y crecer a nivel personal y profesional en el Zaragoza, esa es la única idea.

Se forma en la cantera del Valencia y está allí hasta 2013. Es de la generación de Carlos Soler.

Salió una generación tremenda, no solo él, también Toni Martínez, Rafa Mir, Lato, Chirivella, Javi Jiménez… Fue una camada muy buena y disfrutamos mucho, me alegro de que a todos les vaya muy bien. Soler de pequeño ya hacía muchos goles, era buenísimo y con el tiempo le fueron retrasando la posición y la verdad es que le ha salido todo muy bien y además es un compañero enorme.

Llega en juveniles al Madrid, vive una cesión al Navalcarnero y su consolidación es con el Castilla de Solari, ¿no?

Es un entrenador muy importante para mí, podría decir que clave en mi carrera. Con él encontré la estabilidad y la progresión, aprendí mucho a su lado.

Menudo Castilla era aquel, hasta rozaron el ascenso a Segunda. De Frutos, Dani Gómez, Cristo González, Tejero, Gelabert…

Había mucho nivel, con jugadores de una calidad enorme que te hacen dar el máximo para jugar y que te permiten aprender en cada entrenamiento. Los recuerdos que me quedan de aquella etapa son magníficos y me dejan siempre con una sonrisa en la cara.

Tejero estuvo aquí el año pasado. ¿Le preguntó a él cuando le llamó el Zaragoza?

No, la verdad es que no hablé nada con él. Ni tampoco con otros compañeros, como Aleix Febas, aunque con él no coincidí tanto en el Madrid. No necesitaba esa información, la verdad, porque no tuve dudas.

El Real Madrid no le propone renovar en 2019. ¿Se va con la espina clavada de ni siquiera debutar con el primer equipo?

Qué va. Para nada. Cuando estás ahí sabes y eres consciente de lo difícil que es dar el salto. Es que es uno de los mejores clubs del mundo. Al contrario, me fui agradecido de vestir esa camiseta, de formar parte de esa familia madridista esos años, porque también es un orgullo.

Lugo, en Segunda, y Tondela, en la Primera de Portugal, son las siguientes estaciones. En el club portugués jugó mucho con Pako Ayestarán. Él destaca sus virtudes, el posicionamiento, el despliegue y la inteligencia táctica, pero cree que le falta agresividad.

Estoy de acuerdo, está en mi debe y tiene toda la razón. A Pako le estoy superagradecido, hablaba mucho conmigo y siempre me incidía en esa faceta del juego. La temporada pasada en Tondela ya avancé mucho en esa cualidad.

Es zurdo cerrado, incluso los entrenadores que le han tenido dicen que hasta excesivamente en el posicionamiento.

Me lo han dicho bastante, aunque los zurdos ya de por sí suelen ser muy cerrados. Creo que con los años también puedo mejorar eso, hacer más cosas con la pierna derecha, que por ahora y de vez en cuando solo me ayuda para hacer algo (sonríe).

Ya ha dicho dos aspectos de su juego a mejorar. ¿Hay más?

Podría decir también la llegada, aunque con lo vivido en el Real Zaragoza no coincida, pero estos años sí que los técnicos me hablaban de finalizar más, de llegar más al área.

Es que llevaba cuatro años sin marcar un gol, desde noviembre de 2017 en el Castilla, y ante Las Palmas y Sporting hizo dos con casi remate y medio. ¿Se lo explica?

(Sonríe) No lo sé, es difícil de explicar, pero la felicidad de que se diese en el momento en que el equipo lo necesitaba tanto pues es enorme. Desde luego que al llegar al Zaragoza no esperaba hacer a estas alturas dos goles en dos partidos seguidos.

Ayestarán lo quiso recuperar este enero para el Tondela y también Vitoria y Famalicao lo quisieron, pero cerró la puerta a irse a un Primera de Portugal por jugar en Segunda.

Eso solo se explica porque apareció el Zaragoza, no hay más. Tenía otras cosas, pero la decisión fue muy sencilla.

Firmó contrato en enero hasta 2025 y ha cambiado mucho de destino estos años. ¿Llega ahora un momento de estabilidad en su carrera?

Sí, la verdad que sí. Así lo pienso y ese es mi deseo, encontrar aquí esa estabilidad. Mi contrato es largo y me gustaría estar muchos años en el Zaragoza, sería una buena señal.

En los dos últimos partidos ha jugado con Francho como pivote defensivo y antes, estando Petrovic, ha actuado como centrocampista. ¿Dónde se siente más cómodo?

En las dos posiciones me he encontrado bien. Con 'Petro' es fácil jugar y con Francho, como pivote posicional yo, pues es mi posición natural y me siento a gusto. A Francho no lo conocía, al no haber coincido de jugar contra él y me ha sorprendido, es muy buen jugador y un chico espectacular.

¿Le ve con nivel de Primera?

Sin duda. Es joven y, como a todos, le queda por aprender, pero su actitud es inmejorable y su talento es indiscutible. Seguro que llegará.

Con él subieron el año pasado al primer equipo Francés y Azón. ¿Qué le han parecido en estos partidos?

Nunca los había visto jugar y me han sorprendido mucho para bien. De los tres me gusta lo jóvenes que son y la madurez que demuestran. Iván, por ejemplo, es un búfalo, lo que le tires te lo pelea y no para de correr, además viene de marcar y está con esa confianza. Francés compite de manera magnífica, solo hay que ver el otro día contra Sadiq. Va bien a los duelos, al corte y a la anticipación.

¿Qué está pareciendo la experiencia de trabajar con Juan Ignacio Martínez?

Solo positiva, es un entrenador que habla claro, que transmite bien su mensaje y creo que me he adaptado adecuadamente a sus planteamientos y a lo que pide. En ese sentido, también estoy muy contento, porque está siendo muy fácil esa adaptación.

Usted llegó en un momento en el que el entrenador estaba en el alambre con los malos resultados. ¿Notó eso?

No. Su mensaje calaba igual, sin duda. En los primeros partidos que estuve no ganábamos, pero el equipo hacía muchas cosas bien y la sensación es que el Zaragoza podía vencer a cualquiera. No fuimos inferiores a nadie y empatamos varios encuentros, como antes se había hecho en muchos otros. No ganas, pero estás cerca de hacerlo. Ahora ha cambiado la dinámica y se ve todo distinto.

Doce jornadas, siete puntos de desventaja con el sexto y necesidad de sumar al menos ocho victorias, las mismas que en 30 citas ligueras. ¿Es de verdad un objetivo factible llegar hasta los puestos de promoción?

Sinceramente, no lo sé y no lo pienso mucho, porque creo que no ayuda en nada distraerte en eso. Prefiero centrarme solo en el Fuenlabrada, en ganar ese partido y en sumar la cuarta victoria, prolongar este buen momento, que es lo único importante. Esa es la única realidad.

¿De verdad no hace cuentas?

Está claro que vienes de sumar 9 puntos y esto hace que la mirada cambie con la dinámica, hay más tranquilidad y confianza, pero no hago cuentas, solo me importa ganar, alejarnos más de abajo y ya se verá hasta dónde llegamos. No pongo reto alguno con la promoción, el partido a partido tan tópico es lo que hay que hacer, alargar la racha y disfrutar del momento. Ya se verá al final.

En el Madrid no llegó a debutar en la élite española y en el Osasuna solo lo hizo en un partido ante el Alavés y unos minutos. ¿Es un reto para usted jugar en el Zaragoza en Primera?

No lo veo como un reto sino como un deseo. Ese ascenso significaría la alegría más grande para mí por el club, por la ciudad y por los zaragocistas tras tantos años en Segunda sin conseguirlo. Lo deseo con todo mi corazón, igual que mis compañeros. Ahora mismo, la situación es que andas lejos en la clasificación, pero ojalá se dé, sea este año o en los próximos, hay que trabajar bien y construir para que eso llegue.

Tras solo mes y medio aquí, ¿siente que ha caído de pie en el Zaragoza?

Quizá caí de pie, ya que los números, lo que he jugado y los goles pues están ahí... Lo que sí estoy es muy contento y quiero seguir disfrutando y aportando a este equipo.

El proceso de venta en el que está inmerso el club como SAD está siendo largo, de más de un año, y usted solo lo ha vivido desde mediados de enero. ¿Cree que eso afecta al vestuario?

A mí no me influyó para venir y en el vestuario de verdad que no se habla de eso, tratamos de aislarnos de estos temas, porque la competición ya es muy exigente como para tener la cabeza en otros sitios. El club cumple, el funcionamiento de todo es normal y no podemos buscar ninguna excusa con eso, está claro.