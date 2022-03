Tres victorias seguidas han cambiado la mirada del Real Zaragoza, más cerca ahora de la sexta plaza, a siete puntos, que del descenso, a 10, pero Juan Ignacio Martínez, no quiere mirar a largo plazo, pidiendo una estrategia solo inmediata, sabiendo que ese sueño, al que Torrecilla denominó en verano y tras el mercado de enero la pomada, exigiría no menos de ocho victorias, las mismas que lleva en 30 partidos. “En el vestuario no hablamos del 'playoff'. Cada uno tenemos en la cabeza una cosa, pero yo no puedo hablar de eso en una temporada que hemos tenido tanta irregularidad. Solo miro al próximo partido y después al siguiente. No hacemos cuentas, cada vez que las hemos hecho no nos han salido”, asegura el entrenador.

En todo caso, JIM volvió a defender las palabras del director deportivo hace algo más de un mes, tras ese mercado, cuando la situación era mucho más incómoda que la actual. “Mandó ese día un mensaje realista. Había una transformación en la plantilla, se buscó llegar a lo mínimo que se le exige estar al Zaragoza. Si aquí solo se nos pide la permanencia, cerramos el chiringuito y nos vamos”.

La permanencia ha sido hasta hace unas semanas la única mirada de un Zaragoza que ahora, tras un pleno al nueve, se siente más fuerte, aunque con demasiado terreno perdido y ya cada vez con menos tiempo de margen. “En otras semanas hablaba de gran final en cada partido y nosotros queremos jugar así. Hemos tenido una temporada muy desilusionante y por qué no ilusionarnos con sumar muchas victorias”, reflexiona el técnico alicantino, que sabe lo complicada que es la gesta de remontar 7 puntos en 12 jornadas, algo que solo tiene un precedente en los últimos años, en el Girona el curso pasado, y que exigiría al Zaragoza no menos de 24 puntos de 36 posibles: “No es nada fácil ganar y mucho menos sumar cuatro victorias seguidas. Nuestra profesión es así, con esos momentos malos y de tensión, pero ahora es el momento de reivindicarnos totalmente y para eso tendremos que correr, sacrificarnos y pelear ante un rival que también se juega la vida”.

Un rival engañoso

En todo caso, el Zaragoza vive su mejor momento del curso, similar al que tuvo en la primera vuelta cuando tras nueve empates ganó de forma consecutiva a Burgos, Sporting y Las Palmas, pero después volvió a entrar en crisis. Una enseñanza, sin duda, que sirve para afrontar el duelo ante el 'Fuenla'. “Es una alerta que tenemos todos, así estamos como equipo. Viene un rival que engaña. Juegas contra el Almería y la tabla no engaña, es un equipo potente. Te vas a recibir al Fuenlabrada y no me pongo la venda antes de la herida, va a ser difícil”, avisa el entrenador, que recordó el partido de la primera vuelta, con un gran comienzo de encuentro de su equipo para ir sin embargo perdiendo y empatar al final. Un Fuenlabrada que “es verdad que le está costando ganar, pero ha robado muchos puntos a otros equipos. Si queremos aumentar nuestras victorias y mejorar nuestra clasificación tenemos que estar con las orejas tiesas”, indica JIM, que quiere sumar la cuarta victoria seguida y la tercera consecutiva en casa, algo que no se ha logrado desde antes de la pandemia. De hecho, cuatro triunfos seguidos no se firman desde la 17-18 con Natxo González, donde fueron hasta seis. “No lo sabía, pero eso es otra motivación añadida. A ver si somos capaces”.

El rival, además, estrena técnico con José Ramón Sandoval, una circunstancia que ya vivió el Zaragoza hace dos semanas con Martí en el Sporting, pero “el escenario es diferente en este caso porque él estaba en ese equipo hace poco más de un año y ya lo conocen muchos jugadores de la plantilla. En el aspecto motivacional, seguro que es importante, porque José Ramón transmite esa pasión y esa energía”, explica JIM, que pide a su equipo atención en el balón parado y en las contras del rival, pero sobre todo “tenemos que ser nosotros mismos y confiar en nuestro juego”.

Confianza demostró el técnico hace dos semanas en Lluís López, no plena, sino absoluta como dijo entonces, y el central catalán le ha respondido con dos buenos partidos ante el Sporting, supliendo a Francés, y el Almería, en lugar de Jair. Ahora, los dos centrales titulares vuelven y “claro que me genera dudas, el otro día también con Petrovic que volvía y nos aporta mucho y tengo que tomar la decisión de que no juegue de inicio. Para eso me pagan. A Lluís le he tenido que pedir disculpas esta temporada, porque ha jugado, ha ganado el equipo y ha salido después de la alineación”, recuerda JIM, mencionando por ejemplo el triunfo en Las Palmas. Otro caso es el de Iván Azón, suplente en los últimos encuentros y en plena racha goleadora, con dos dianas, una ante el Sporting y otra frente al Almería, ambas “muy importantes. Más que titular o revulsivo, es un jugador joven que nos alegramos enormemente de que se familiarice con el gol, lo pasó mal con esa racha y ahora ha marcado goles importantes. Es un futbolista importante que tiene que acumular experiencia para ser un jugador de futuro”.

El entrenador también elogia la labor de Sabin Merino, último refuerzo de enero y que ha sido titular en cuatro partidos pero sin ver puerta, aunque “nos aporta otras cosas. Los delanteros viven del gol, pero a veces hacen un trabajo del que se aprovechan otros, nos da profundidad, desmarques de ruptura y sobre todo trabajo”, refleja, sin entrar como siempre en muchas pistas en el once, donde también hay dudas en la medular puesto que Francho y Jaume Grau, fijos en los dos últimos partidos “andan requeantes, con sobrecargas, aunque esperamos contar con ellos”. El valenciano, de hecho, ha realizado este miércoles parte de la sesión al margen de nuevo y Petrovic, casi fijo en los últimos tiempos en el once, y Zapater están disponibles. “Como tenemos a Jaume y Francho con esas molestias, su evolución puede hacer variar mi decisión. Primero, a confirmar que mejoran y una vez ya disponibles me comeré el coco”. Mientras, Nano Mesa, “lo vamos integrando poco a poco con el grupo, haciendo partes de los entrenamientos tras unas semanas fuera”, asegura JIM sobre el canario, que ha superado una lesión muscular, pero que llega justo al partido.