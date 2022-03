Dos dianas al Sibenik y una al Lokomotiva, al Slaven y al Hadjuk para quedarse solo sin marcar ante el Osijek y firmar cinco tantos en los últimos cinco partidos del NK Rijeka en la HNL de Croacia. Allí suma seis titularidades consecutivas en un equipo que es tercero a un punto de los dos primeros (Dinamo y Osijek) a falta de 10 citas y que el miércoles alcanzó la final de Copa, también jugando de inicio, y que disputará el 26 de mayo ante el Hadjuk. Está claro que la vida le sonríe a Haris Vuckic, justo lo que no hizo en el Real Zaragoza.

El delantero esloveno, una apuesta personal de Lalo Arantegui y que cerró antes del parón por la pandemia con el Zaragoza embalado hacia Primera, llegó al final también para la categoría de plata y como el jugador de referencia junto al Toro Fernández para buscar la portería rival. En pretemporada dejó señales y un buen gol ante el Girona, pero después su rendimiento fue claramente de más a menos para terminar desapareciendo con JIM.

Sus números

Sí vio puerta en su regreso a la selección eslovena, con cinco dianas en tres choques en octubre de 2020, pero no en el Zaragoza. Jugó 19 partidos oficiales y 617 minutos y no marcó, aunque no quiso irse en enero, solo a una opción que se abrió el último día al Sporting o al Oviedo y que no se dio finalmente, y desapareció casi por completo en el tramo final. Su salida en verano, con contrato hasta 2023, era vital por los 600.000 euros que pasaba a cobrar este curso.

Encontró acomodo en el Rijeka, con una opción de compra para el club croata, pero en todo caso voluntaria. No parece nada extraño que, dado el rendimiento del ariete, la acaben ejerciendo, pero lo que es seguro es que Vuckic no volverá a jugar en el Zaragoza, ya que en su salida a préstamo con destino a Croacia se pactó que, en caso de volver, se cerrará su rescisión y no se quedará a cumplir su vínculo hasta 2023. Mientras, en 25 choques oficiales en el Rijeka lleva 8 dianas y tres asistencias. Está claro que encontró el camino que no vio aquí.