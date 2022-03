Hace menos de tres años, Francés, Francho y Puche lloraban a moco tendido en Balaídos tras llevar al Real Zaragoza al lugar donde nadie lo había llevado antes. Los tres eran los primeros capitanes de aquel equipo juvenil que, por primera vez en la historia del club, se proclamó campeón de España y obtuvo plaza para disputar la Champions de la categoría. Aquel penalti detenido por Juan Carlos Azón encumbró a una generación que ahora triunfa en el primer equipo, al que, por segunda temporada consecutiva, han rescatado de una oscuridad que amenazaba con envolverlo todo.

En aquel equipo campeón, dirigido por Iván Martínez, no estaba Iván Azón, entonces en el Olivar, aunque el delantero sí disfrutó la temporada siguiente de la Youth League. Los cuatro destacaban en un Zaragoza en el que también figuraban Ángel, Borge, Acín o Javi Hernández, si bien Puche no era indiscutible. De hecho, el turiasonense fue suplente tanto en la final de la Copa de Campeones ante el Villarreal como en el duelo de vuelta de la Champions ante el Olympique de Lyon, verdugo de los blanquillos. Claro que tampoco lo es ahora en el primer equipo, pero ni falta que le hace. Puche está acostumbrado a ser indispensable sin ser indiscutible. «Casi me he puesto a llorar cuando he ido a la grada a celebrarlo. Me ha salido toda la emoción de tantos años entrenando y deseando marcar un gol en La Romareda. Es la sensación más increíble que he vivido en mi vida», dijo al término de su bautizo anotador.

De valor incalculable

La estelar irrupción de la última joya de la cantera zaragocista viene a acentuar la marcada influencia de los jugadores de casa en el devenir de un primer equipo amparado en unos chavales que no superan los 20 años. Puche es el último ejemplo del incalculable valor de un patrimonio que lleva tiempo siendo esencial para la supervivencia de una entidad sumida en un sempiterno proceso de descomposición y en una interminable caída que le ha llevado a ser uno de los equipos con más temporadas consecutivas (9) en Segunda. Resulta estremecedor imaginar dónde estaría el Zaragoza sin la providencial aportación de la cantera, vital para que el club mantenga sus constantes vitales en uno de los momentos más delicados de su historia.

Francés, Francho y Azón ya fueron determinantes la pasada campaña, cuando se convirtieron en pilares básicos de un equipo hundido en la miseria al que los tres, junto a JIM, rescataron de una muerte segura. Pero es que su trascendencia, lejos de reducirse, no deja de crecer. Francho y Francés son fijos en un once que solo se concibe sin ellos en caso de emergencia o factores externos como lesiones o convocatorias internacionales con la selección sub-21, con la que el central es fijo y en la que el centrocampista ya ha debutado. También Azón, un prodigio de la naturaleza a servicio del colectivo El delantero ha marcado en los cuatro últimos partidos que ha disputado (no jugó contra la UD Las Palmas) aunque solo en el primero de ellos, ante el Leganés, fue titular. En sus tres últimas apariciones desde el banquillo (frente a Sporting, Almería y Fuenlabrada) ha hecho diana para contribuir decisivamente a la consecución de tres victorias que han disparado la ilusión y la esperanza.

Y luego está Puche, el último héroe. Su estreno goleador con el primer equipo para firmar la victoria ante el Fuenlabrada confirma la aparición estelar de un futbolista con piernas de acero y un corazón incombustible cuya capacidad de seducción comenzó a ser evidente en pretemporada, cuando se convirtió en una de las sensaciones del equipo. Ya entonces, JIM tuvo claro que aquel chaval no se rendiría nunca. Incluso, llegó a utilizarlo de lateral izquierdo en una clara muestra de que Puche es capaz de cualquier cosa.

Todos ellos, y los que esperan al acecho, aseguran el futuro de un Zaragoza al que sienten desde la cuna, Puche, Azón y compañía encarnan la fe en que algo bueno está por venir. Son ganadores que juegan al fútbol con la misma pasión con la que tantas veces han animado desde la grada. Corazón zaragocista. Zaragocistas de corazón. El futuro ya está aquí.