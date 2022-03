La recompensa al trabajo bien hecho. Así define Pep Chavarría, lateral del Real Zaragoza, el buen momento que vive el equipo en las últimas semanas, en las que ha enlazado cuatro victorias consecutivas. "Era muy injusto lo que nos estaba pasando. Al inicio de temporada encarrilamos muchos partidos jugando bien, teniendo muchas ocasiones y estábamos empatando mucho. A raíz de eso nos costó más pero no teníamos ninguna duda de que nos iban a salir las cosas por cómo estábamos trabajando. Ahora se está reflejando. No hemos cambiado nada, el trabajo es el mismo", analizó el defensa, que apeló al buen ambiente que reina en el vestuario: "Es verdad que cuando las cosas van bien todo es más fácil, pero estamos muy unidos".

Chavarría fue uno de los grandes protagonistas de la remontada al Fuenlabrada ya que de sus botas nacieron los dos centros que acabaron en gol. "Me sentí muy feliz por ayudar al equipo. Me siento bien porque me han dado mucha confianza y yo la estoy devolviendo. Ayudamos todos tanto en ataque como en defensa y voy a trabajar muy duro para seguir aportando cosas", aseguró, además de recordar que siempre ha sido un jugador con tendencia al ataque. "En Olot jugaba de carrilero. Eres más ofensivo y no tienes tantas responsabilidades. Cuando juegas de lateral, sabes que lo primero es defender y estoy tratando de mejorar los aspectos ofensivos. Lo de atacar me sale solo", apuntó.

La Romareda

El catalán se rindió al apoyo que le da la afición al Real Zaragoza desde las gradas. "Cuando entramos al campo lo hacemos con una energía increíble. Es una locura esta afición, de Primera División. No os podéis imaginar la fuerza que nos da, la necesitamos", afirmó. Una afición satisfecha por la mejora en la faceta ofensiva en las últimas fechas. "Los goles tenían que llegar por la manera que planteamos los partidos. Somos un equipo ofensivo que va a buscar goles. Estoy muy contento por los delanteros porque se lo merecían y ahora hay que seguir en la misma línea".

Por último, Chavarría no quiso entrar a valorar las posibilidades de los zaragozanos de llegar a los puestos de promoción: "Estamos focalizados en ganar al Cartagena, en ir a por ellos. Luego ya se verá lo que pasa".