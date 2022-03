Otra vez le toca jugar contra el Zaragoza. Es obvio que es especial.

Sí, es un partido bonito en el que voy a intentar disfrutar y dar el máximo porque es mi deber profesional. Es inevitable que como zaragocista que soy la situación sea rara, ya me pasó en La Romareda en la primera vuelta, porque la temporada pasada no jugué contra el Zaragoza. Ya solo entrar en el vestuario del rival, tu ciudad, tu gente, el club en el que has estado tantos años… Es que es una sensación entre extraña y especial.

¿Cuántas peticiones de entradas tiene de zaragocistas que van a estar en Cartagena?

Pues muchas, la verdad. No sé si me va a llegar. La familia ya la tengo aquí para ver el partido y seguramente vengan algunos amigos.

La primera temporada en el Cartagena tuvo más altibajos, con 21 partidos de Liga, 13 de titular, pero en esta lleva ya 29, con 26 en el once. Se ha consolidado y ha tenido mucha competencia, estaban David Simón y Antoñito, que se fueron en enero, ahora ha llegado Buffarini…

Estoy contento a nivel individual, aunque como equipo nos está costando algo más y eso es lo importante. La competencia siempre es un estímulo, había tres laterales derechos y el nivel para jugar tenía que ser alto, ahora ha venido otro compañero y esa competencia es muy buena, te hace no despistarte y dar el máximo. En eso estoy.

¿Está satisfecho de su etapa en el Cartagena que empezó en el verano de 2020?

Sí, por supuesto. Creo que Delmás ha crecido mucho como futbolista en estos años tras una salida que fue un poco rara, de un día para otro me abrieron las puertas y tuve que tomar la decisión de irme de casa y el primer año me costó tras no haber salido nunca de Zaragoza. Esta temporada en lo futbolístico y en lo personal he crecido, estoy muy más a gusto y se nota en el campo.