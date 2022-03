Lleva cuatro partidos seguidos de titular en el Real Zaragoza tras el golpe en Ibiza y lo que le costó recuperarse. ¿Se está viendo el mejor Sergio Bermejo?

Personalmente, sí tengo esa sensación, se puede decir que es mi mejor momento aquí. También la dinámica del equipo hace que todos nos encontremos mucho más a gusto y me veo muy bien. Estoy intentando plasmar en el juego la confianza y creo que me están saliendo las cosas.

Desde fuera, lo que sí parece es que le está costando conquistar a la afición. ¿Siente que lo está teniendo más difícil que otros?

La afición es muy exigente en Zaragoza, aunque cuando las cosas no han ido tan bien como ahora siempre nos han ayudado y eso es de resaltar. Con los resultados de antes era complicado que estuvieran contentos no solo conmigo sino con todos, pero estoy agradecido. Yo he sentido el apoyo de la gente, aunque sé que en el fútbol hay críticas y están para aceptarlas y para buscar la mejora a través de ellas.

Una frase recurrente con usted es que aparece mucho en los partidos, pero en la toma de decisiones finales es donde le falta el acierto. ¿Está de acuerdo?

Me gusta al terminar cada partido verlo de nuevo y ver las cosas en las que fallado. Hubo encuentros en los que estuve más acertado y en otros menos, sé que ese aspecto lo tengo que mejorar, pero como muchos otros.

En los últimos partidos ha jugado por banda y antes de que llegara Eugeni lo hizo más por dentro, por detrás del punta. ¿Dónde se siente más cómodo?

Siempre he dicho que es de mediapunta donde más puedo aportar y donde me siento más cómodo, jugando de ocho incluso, hasta en el doble pivote que me puso el otro día el míster un rato contra el Fuenlabrada. En posiciones interiores es donde más puedo dar.

¿Hasta en el doble pivote con la exigencia defensiva también se ve?

Sí, de verdad que sí, porque me gusta mucho estar en contacto con la pelota y asociarme. En lo del compromiso defensivo siempre he demostrado que el trabajo para el equipo no lo negocio y que tengo también ese perfil.

El futbolista que cree que lo ha aprendido todo se equivoca, hay que aprender hasta la retirada. ¿Qué le falta por aprender a Bermejo?

Esa frase es una verdad enorme, no puedo estar más de acuerdo. Los límites que tenemos son los que nos queramos poner y el día que das un 10 al siguiente tienes que buscar un 12. Esa es mi mentalidad.

Es un jugador ofensivo y lleva solo un gol en esta temporada y otro en la pasada. Por ahí también hay margen de mejora.

Sí y me lo exijo. Mi fútbol tiene ese carácter ofensivo y es obvio que debo ser más ambicioso en ese aspecto, ayudar con más goles y asistencias. Claro que debo mejorar esa faceta.

¿Sus dos años aquí, con muchos problemas en el equipo con la amenaza del descenso, han sido un máster para usted?

Lo que tengo claro es que he crecido muchísimo. Dar aquí mi salto al fútbol profesional me ha ayudado mucho y hacerlo en un club tan exigente con el objetivo de volver a Primera es también un aliciente. Estoy en el equipo idóneo para seguir creciendo.

JIM siempre le llama 'Bermejito', lo que ya indica un cariño especial hacia usted. ¿Qué papel ha jugado en su crecimiento al ser el entrenador que le ha dirigido en la mayoría de sus partidos aquí?

Importante, sin duda, es una persona muy cercana y a la que estoy muy agradecido. En estos dos años hubo momentos no tan buenos y siempre me dio la confianza para creer en mí. Eso lo valoro mucho.

En enero el Zaragoza no le dijo que debía salir, pero sí que, si llegaba una oferta que convencía a todos, se estudiaría para cerrarla.

Sí, es así. Se dieron cosas que el mercado depara, hubo una propuesta que se me trasladó a mí y al club y se valoró lo que era mejor para todos. Se decidió que lo mejor era quedarme aquí y ayudar al equipo.

Esa propuesta era del Tianjin chino y era muy jugosa en lo económico para usted, que sí era partidario de aceptar, aunque al final no se dio.

Se estudio todo, lo valoré en ese periodo de tiempo, también con mi familia, ese paso tan grande que se podía dar. El dinero no lo es todo. En la vida y en el fútbol no hay que mirar solo lo económico y la mejor decisión que pude tomar fue quedarme.

No quiere decir el nombre del Tianjin…

Eso ya se publicó y se hizo oficial de esa manera (sonríe). Insisto, lo deportivo y lo económico a veces no van de la mano y al final pensé en lo que era mejor para mí en ese momento.

Por cierto, su salario es de los más bajos de la plantilla y el club hace un año le habló de una mejora que solo se dio en forma de pequeña actualización de cantidades. ¿Le preocupa que eso no haya llegado cuando lleva ya 66 partidos oficiales en el Zaragoza desde el verano de 2020?

No, no me preocupa. Son cosas que el club me transmitió y soy consciente de dónde estoy y de mi trayectoria. De esto al final seguro que se hablará y llegaremos a un acuerdo entre todos.

¿Se ve Bermejo cumpliendo su contrato hasta 2024?

Sí, desde luego que sí. Estoy contento y lo primero es que la temporada acabe bien y ojalá podamos estar en Primera lo antes posible.

¿Dónde se pone su techo?

No me gusta ponerme límites, porque me analizo bastante y soy siempre muy crítico conmigo mismo. Trabajo día a día para dar lo mejor y eso es la base. Es que en mi carrera me lo he tenido que currar mucho, quemando etapas y mi mentalidad siempre fue la de la exigencia. Soy muy consciente de lo que me ha costado llegar hasta aquí y de los momentos buenos y malos, que son los que te hacen ser más fuerte. De todo ello no me olvido como bagaje para no parar nunca y seguir mirando solo hacia delante.

¿En Bermejo hay un jugador de Primera?

Sí, yo creo que sí lo hay. Todos soñamos con poder llegar lo más arriba posible. Y, claro, están esos sueños desde pequeño, ya sabe, Primera División, Champions, selección española... ¿Por qué no seguir soñando?

Ahora que habla de sueños, ¿cuál ha sido su espejo, su referencia desde niño?

Sin querer sonar muy pretencioso, pero por mi estilo de juego siempre me fijé en Messi, en cómo se movía y cómo jugaba. Era un poco mi inspiración, en la época que él fue muy diferencial a mí me pilló en una etapa de crecimiento y fue mi espejo.

Es muy buena racha la que ha pillado el equipo, con esas cuatro victorias seguidas. Ha cambiado mucho la realidad del Zaragoza en el último mes, ¿no?

Estamos en buena dinámica, pero hay que echar la vista atrás para aprender de los errores. Tenemos que aprovechar esta inercia positiva para seguir creciendo y mirando hacia arriba.

¿Qué errores tenía el Zaragoza para costarle tanto ganar? Ha pasado de ganar 5 partidos de 27 a sumar cuatro triunfos seguidos.

Creo que la explicación está en las dinámicas del fútbol, en cuando las cosas salen. Antes hacíamos buenos partidos, pero la pelota no entraba y las victorias no se conseguían. Ahora, el punto de vista es otro, mucho mejor sin duda, pero queremos más.

Lo que sí ha cambiado es el acierto. El Zaragoza lleva 8 goles en los cuatro últimos partidos.

Es indiscutible. Antes rematabas y se iba fuera o al palo, pero ahora estamos llegando bastante y siendo muy efectivos de cara a puerta.

¿Llegó a haber temor o nervios en el vestuario por el descenso?

Cuando te ves abajo no es que haya nervios, aunque sí que sientes que tu trabajo no se ve reflejado, pero siempre confiamos en nosotros. El trabajo día a día fue siempre con la idea de crecer, sabíamos que con lo que hacíamos no nos daba, pero en todo momento vi al equipo unido y con ganas de sacar esto adelante. Al final, el tiempo nos dio la razón.

Y ahora, ¿adónde mira el Zaragoza? ¿A la promoción?

Con la dinámica que llevamos se puede pensar en cosas que hace tres o cuatro semanas era impensables, aunque el partido a partido es lo único que miramos. Ahora, para nosotros son todo finales, sabemos que el objetivo del 'playoff' está ahí, no lo vamos a negar y no nos da miedo decirlo. Somos ambiciosos y queremos que cuando llegue el final de Liga esa meta está cumplida.

Pero exige al menos de los 33 puntos que quedan, 21 y eso implica no menos de 7 triunfos. ¿Ve en disposición al equipo de lograrlos en solo 11 partidos?

¿Por qué no? Sí lo veo, porque este Zaragoza no se pone límites. Lo primero es ganar al Cartagena, que no será fácil y habrá que salir con todo para esa victoria. Hay que ir avanzando y al final se verá hasta dónde llegamos.

¿Cómo han vivido todo lo que ha pasado con Jaume Grau?

El viernes, al enterarnos del todo, con un susto gordo, porque con el partido en sí y con la euforia de ganar tampoco sabíamos muy bien qué había pasado, aunque Jaume ya me comentó alguna sensación al descanso. Sin embargo, dentro de la gravedad que podía ser, ha tenido un final más o menos feliz y esperamos verlo muy pronto jugando con nosotros.