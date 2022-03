Las bajas de Jaume Grau, que será operado este viernes para solucionar la taquicardia supraventricular que sufrió ante el Fuenlabrada y estará un mes de baja, y de Francho Serrano, que no jugará ante el Cartagena y tampoco salvo giro muy imprevisto frente al Amorebieta por una lesión en el isquiotibial, abren la duda en la medular del Real Zaragoza y Bermejo, el jugador que más posibilidades tenía de ser el elegido para jugar junto a Eugeni y Petrovic sufrió el miércoles un golpe en la espalda y este jueves ha entrenado al margen, “por precaución”, dijo el técnico. Se confía en que llegue, pero esas molestias abren más el enigma, con Zapater y Vada como candidatos también, teniendo en cuenta que el ejeano volvió la semana pasada ante el Fuenlabrada de un esguince de rodilla que le dejó un mes de baja y el argentino, de rendimiento en este curso de más a menos, tendría más opciones que el capitán.

Bermejo fue el designado en la sesión del miércoles para jugar en el medio, hasta que llegó la dolencia en la espalda en el tramo final

En ese entrenamiento del viernes, Bermejo fue el señalado por JIM para jugar en el medio hasta que en el tramo final llegó esa molestia lumbar que le ha hecho este jueves trabajar en el gimnasio. En todo caso, la duda no la resolverá JIM hasta el último entrenamiento de este viernes. “No lo tengo definido, en estas horas antes del partido lo terminaré de ver. Francho Serrano es un 'Longines', te da un rendimiento muy bueno, Jaume se había consolidado y la mala suerte con Zapater y Vada, que han tenido golpes y lesiones y salieron del equipo. Son posibilidades para jugar en ese mediocampo, donde tendremos que ser muy contundentes porque hay más o menos se puede ganar el partido”, aseguró el entrenador.

No habló directamente de Bermejo para no dar pistas aunque sí admitió después que su opción alternativa ahí. “En el transcurso del partido para hacer variables te da esas opciones y a pesar de su estatura compite en el aspecto físico. Es una posibilidad, por dentro se encuentra más cómodo, participa más con el balón, tiene conducción y último pase. Zapater y Valentín son más específicos, pero en ese grupo de posibilidades está él”, dijo JIM, que en la sesión de este jueves volvió a llamar del Aragón a Isaiah y a Vaquero, si bien este último está sancionado con el filial y no podría jugar en Cartagena.

"Azón es imprescindible en el desarrollo de los partidos. Nos da tantas cosas, su fuerza, su lucha, sus desmarques de ruptura, el balón parado... Puche metió un golazo soberbio, hay que tener paciencia con él, aunque la cabeza la tiene bien amueblada"

Si Bermejo pasa al medio o finalmente no puede jugar por ese golpe lumbar la duda también se traslada a la banda derecha del ataque, con Puche de crecida en los últimos encuentros y optando a ser titular, lo mismo que arriba Azón, titularísimo para JIM, pero que ha marcado tres goles como suplente en las tres citas más recientes, teniendo en cuenta que Sabin Merino fue relevado al descanso ante el Fuenlabrada por unas molestias y ha trabajado al margen varios días esta semana. “Cuando hablo de titularísimo muchas veces se entiende solo entrar en el once, pero digo más, Azón es imprescindible en el desarrollo de los partidos. Nos da tantas cosas, su fuerza, su lucha, sus desmarques de ruptura, el balón parado... La pelota la tengo en mi tejado, para eso me pagan. Puche metió un golazo soberbio, hay que tener paciencia con él, la cabeza la tiene bien amueblada y espero que no se confunda. Está en un proceso de formación que le hará ir llegando a sus metas".

El regreso de Nano Mesa

También fue sustituido Juanjo Narváez, un habitual en el once y en los cambios en la segunda parte, “por temas musculares y precaución. Ya lo dije el otro día cuando me comentaban lo de acertar los cambios ante el Fuenlabrada. No los acerté, Sabin y Juanjo estaban tocados y decidimos en el descanso meter a otros compañeros, aunque quizá habría hecho alguno”, explicó JIM, que va a recuperar a Nano Mesa en esta jornada tras las tres semanas fuera por la lesión que sufrió frente a Las Palmas, aunque parece más que improbable verle en el once porque su regreso dado su historial pide ser más paulatino. “Nano ha tenido esos picos, las molestias musculares y lo de la mano. Espero recuperarlo en este partido”, añadió.

“Borja Sainz nos ha dado mucho y nos va a dar, porque entrena fenomenal, lo que le honra. Ahora ha salido Puche y lo ha hecho bien. Es que todos no pueden jugar"

Además, terminó su exposición con Borja Sainz, sin minutos en los últimos partidos desde Gijón, donde perdió el balón del empate y fue triste protagonista por su celebración en el gol de la victoria que llevó al monumental enfado de los jugadores sportinguistas. Sería una alternativa si Bermejo no juega en la banda derecha, aunque parece que su candidatura ha perdido fuerza. “Borja Sainz nos ha dado mucho y nos va a dar, porque entrena fenomenal, lo que le honra, ahora ha salido Puche y lo ha hecho bien. Es que todos no pueden jugar. Al final el que decide es el entrenador”.

El susto de Grau

Por último, JIM habló de lo vivido con Jaume Grau el viernes pasado, de su cambio en la segunda parte al sentir esa taquicardia y los mareos. “El susto fue terrible, fuimos al hospital y el doctor nos comentó en un aparte para dejarlo en observación y todo transcurrió con normalidad. Ahora está haciendo ya su deporte aunque sea de forma leve, lo van a operar y a partir de la semana que viene que se incorpore lo antes posible”. En principio, va a ser baja menos de dos meses y podría jugar en la recta final del campeonato si todo va bien.