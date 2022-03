La historia de un club es la historia de un sentimiento, de una pasión, del amor a unos colores y de una identificación total. Cuando esos términos se aplican en la vida de un futbolista todavía adquieren una mayor dimensión. En los 90 años de historia del Real Zaragoza, los que cumple hoy con una impropia y larga de casi 9 años presencia en la categoría de plata y un proceso de venta que le va a poner por primera vez en esta larga leyenda de sueños, alegrías y frustraciones en manos de un grupo inversor extranjero, en concreto americano, ha disputado 3.410 partidos oficiales, 946 de ellos tuvieron de protagonistas a Xavi Aguado y a José Luis Violeta, 473 partidos cada uno, títulos nacionales y europeos y 27 temporadas entre ambos de pasión blanquilla.

Violeta: "la familia es mi vida, pero este club ha sido parte de ella, solo puedo sentir orgullo"

«Ya solo el hecho de entrar en La Romareda se me pone la piel de gallina. El Zaragoza es mi vida», dice Xavi Aguado, mítico central, mientras Violeta, un todoterreno que combinaba la defensa y la medular, asiente con la cabeza, con esos 81 años que le contemplan, historia enorme del zaragocismo este León de Torrero. « El Zaragoza lo es todo para mí, la familia es mi vida pero es que este club también ha sido parte de ella. Es una satisfacción haber jugado tantos partidos en un club tan histórico en el que he podido ver tantos grandes futbolistas y jugar a su lado», añade José Luis, que disfruta cada segundo hablando del Zaragoza y de sus partidos, de sus héroes y de sus gestas. Corazón blanquillo que rebosa a raudales.

Las anécdotas se suceden entre ambos, por ejemplo sobre los vestuarios tan cambiados de aquellos que visitaron Los Magníficos, donde Violeta se formó junto a los grandes, con Carlos Lapetra, al que «le tenía una devoción enorme. Era muy joven y me dijo que si le hacía caso jugaría en Primera». Vaya sí jugó , 327 partidos de su carrera estuvieron en la élite, hábitat natural entonces de un Zaragoza que enlazó casi de corrido los Magníficos, con sus dos Copas del Rey y la de Ferias, y Los Zaraguayos y aquel segundo puesto liguero en la 74-75, de Lapetra, Santos, Marcelino, Canario o Villa a Arrúa, Ocampos y Diarte. En ambos vestuarios estuvo Violeta en esas 14 temporadas de zaragocista. «Mi mayor fortuna es haber jugado en dos equipos históricos, es que es casi impensable que se puedan formar en tan poco espacio de tiempo y se logren dos grupos de ese nivel y que llegaron a metas tan altas», asegura Violeta, que dijo adiós con 36 años, un 5 de junio de 1977, con el Zaragoza camino de Segunda.

"Solo al entrar en la Romareda ya se me pone la carne de Gallina, no se puede explicar, solo sentir", dice Aguado

Vivió antes otro descenso, en 1971, con el ascenso en solo un año. «Cuando bajamos a Segunda no nos dejaron irnos o no quisimos hacerlo y manteniendo el bloque era más fácil recuperar la categoría», explicaJosé Luis, recordando ese retorno en un año y el germen de los Zaraguayos. «La gente tiene ganas de recuperar esa grandeza, hay mucha gente joven que se ha sumado a ese zaragocismo y que no conoció esas épocas, pero merecen poder vivir las tardes de gloria que se vivieron con los Magníficos o con nosotros», tercia Aguado, capitán de los Héroes de París, aquel histórico Zaragoza que se coronó en el Parque de los Príncipes un 10 de mayo de 1995 con un gol de Nayim que es el momento más álgido de estos 90 años.

Los Héroes de París

«Había mucho talento y hubo la suerte de que un técnico (Víctor Fernández) apostara por todo eso. Aquel once de la Recopa sería inviable ahora con tanto jugador ofensivo. Se juntó todo, el hambre de los futbolistas y la ambición por conquistar a la gente y de que el Zaragoza fuera un equipo importante en España y en Europa», sostiene Xavi, incapaz, por la injusticia que supondría, de señalar al compañero de más nivel en esos 13 cursos de zaragocista hasta su retirada en 2003, aunque su última aparición fuera un año antes, con lesión ante el Tenerife.

Aguado: "El gran poder del Zaragoza es la gente, la afición, que tiene detrás y seguro que volverán los días de gloria"

«Esnáider, Aragón, Nayim, el Negro Cáceres, Pardeza, Higuera... Lo que valdrían ahora esos futbolistas», enumera Aguado, gran capitán de aquel equipo que no solo recuerda el zaragocismo, también todo el fútbol español y hasta europeo. Aguado incluye en su galería de grandes a Milosevic, con el que el Zaragoza llegó vivo en la lucha por el título de Liga en la 99-00 a la última jornada, no logrando la conquista, pero sí ganándose un billete a la Champions, a su primera presencia en el máximo torneo continental, que solo la arbitrariedad de la UEFA le quitó. Poco después, el Zaragoza se fue a Segunda de nuevo. «En mi época fue un drama cuando bajamos tras casi 25 años. Pensamos que era una catástrofe, recuerdo las caras al volver de Villarreal. Se mantuvo mucha de la plantilla y volver rápido fue clave, ya que cada año cuesta más ese regreso. No teníamos ese problema del límite salarial, que ahora marca mucho», recuerda Aguado.

"Me hago mayor, ya son 81 años, y quiero ver al Zaragoza en Primera antes de morirme", pide Violeta

Al final, la charla deriva en el triste momento actual, con el Zaragoza anclado en Segunda desde junio de 2013. Este club, que ha levantado seis Copas, una de Ferias, una Recopa y una Supercopa de España, que ha jugado 1.986 partidos de esos más de 3.410 oficiales en la élite, sigue varado en la categoría de plata. «Lo que estoy deseando ese retorno a Primera, pero ya llevo así más de ocho años. Me estoy haciendo muy mayor, 81 años ya, y me gustaría ver al Zaragoza antes de morirme en Primera», dice con un poso de nostalgia Violeta.

El dinero, un nuevo proyecto que cambie la vía agotada de la Fundación Zaragoza 2032, el cambio hacia ese grupo inversor que lidera Jorge Mas. «Que venga gente que quiera al Zaragoza pero que aporte ese capital. Es que eso es fundamental, quitarnos ese déficit y generar activos para hacer un equipo que fuera creciendo y recuperando el sitio para volver a tener la altura que tuvo», añade el León de Torrero con una mezcla de optimismo y esperanza en medio de tanta nostalgia de lo que fue el Zaragoza y de lo que es.

Ahora hay que trabajar en lo que será. «Sin esa afición es imposible volver a repetir todo aquello que fuimos. El gran poder del Zaragoza es la gente que tiene detrás y seguro que volverán a revivirse los días de gloria», argumenta Aguado, que llegó con 22 años para hacer el servicio militar y se quedó para siempre, con un corazón que aprendió a amar a esos colores blanquillos que son el centro de su vida.

«Con lo que está viviendo el Zaragoza estamos sufriendo todos», espeta Xavi, que tiene claro que el proyecto que llegue, el que permita recuperar la grandeza de una vez por todas, tiene que estar liderado por la cantera, que sea uno de los pilares importantes como ahora lo es para este ejercicio de supervivencia en la categoría de plata. «Tiene que ser una piedra angular de esa recuperación», remata con convicción Aguado, a lo que Violeta apostilla: «Desde luego que tiene que ser así. Además, con buenos futbolistas de fuera aún aprenderían más los chicos de la casa. Yo lo viví de hecho eso».

El sentimiento

Vivieron ambos tantas cosas... La mirada se les pierde en el centro del campo de esa Romareda en la que participaron en tantas y tantas batallas. «Es un orgullo, de verdad que sí, solo puedo sentir eso por todo lo que he vivido como zaragozano y zaragocista en un club que ya tiene 90 años», concluye emocionado el León de Torrero. «No se puede explicar, solo sentir», conclue Aguado. Y ellos sienten esos 90 años de corazón y de vida.