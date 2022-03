Fueron tres, pero bien pudieron ser siete. U ocho. Por Cartagena pasó un equipo desastroso, infame y vergonzoso. Un Real Zaragoza apocado y cobarde que volvió a esas andadas que parecían ya destinadas al olvido. A ello contribuyó decisivamente un planteamiento y puesta en escena inconcebibles por parte de JIM, que también regresó a aquella mala versión que le llevó directamente al borde del abismo. Fueron, él y su equipo, un caos. Un esperpento. Una ruina.

El zaragocismo ha demostrado en numerosas ocasiones que ha aprendido a tragar con casi todo. Su paciencia es infinita, al igual que su extrema capacidad para aguantar desplantes y bochornos. Pero lo que no soporta es la falta de actitud de los suyos. Por ahí no pasa. Porque lleva demasiados años mostrando una actitud irreprochable y eso se lo exige a sí mismo y a los demás. Si se ha de caer, que sea con la cabeza alta y el corazón a mil. Si la derrota se envuelve en desazón, desgana y cobardía, no habrá clemencia.

Y el Zaragoza fue todo eso y un poco más. Lastrado decisivamente por la ausencia de dos pilares básicos en la medular (Francho y Grau), el equipo aragonés fue una oda a la desidia en una reanudación la que renunció tras el segundo tanto local a pesar de que quedaba toda la segunda parte por delante. Ahí, el Zaragoza, indecente y bochornoso, firmó su rendición y murió de rodillas. La defunción, al cabo, no fue sino una dolorosa entrega del alma al diablo, que se dedicó a jugar con ella durante el resto de un partido que se hizo insoportable.

La medular

Pero todo comenzó antes de empezar. La elección de JIM para encarar la contienda advirtió del regreso de aquel técnico encogido que antepone la cautela al valor. La contención a la decisión. El miedo al descaro. Había advertido el alicantino en la previa del físico como una de las principales virtudes de un Cartagena al que trató de enfrentar con la vuelta, tras un mes parado, de Zapater. Flaco favor le hizo el entrenador al ejeano, que no estaba para jugar de inicio después de haber estado tanto tiempo fuera. Pero JIM, que no arriesgó con Bermejo a pesar de incluirlo en la lista, quería piernas y pulmón. Por eso dejó fuera a Vada, que ya estaba calentando en el minuto 40 y que saltó al descanso en lugar del capitán. El plan, estaba claro, había fracasado.

Pero si la elección del centro del campo fue discutible, lo de dejar fuera a Azón fue injusto. El canterano, autor de cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones y uno de los futbolistas en mejor estado de forma de la plantilla, volvió a quedarse en el banquillo sin saber qué debe hacer más para ser titular en un equipo del que es su delantero con mejor promedio goleador. En Cartagonova fueron titulares Puche y Álvaro, junto a él los artífices de la remontada ante el Fuenlabrada. Pero no Azón, el eterno revulsivo.

No fue el día de JIM, no. Pero sus malas decisiones no pueden ocultar lo que más duele. Porque el Zaragoza jamás puede darse por vencido y entregarse sin pelear. Pero el equipo aragonés entregó las armas cuando sus heridas todavía eran sanables. Y el Cartagena, que había ganado uno de sus seis últimos partidos, se lanzó a la yugular de la presa más fácil que ha tenido en meses. Rubén Castro, esencial en los tres tantos, destrozó a un Zaragoza pusilánime y vacío. Un equipo sin alma que pudo encajar una goleada histórica. Ni rastro del orgullo y coraje exhibidos durante el último mes. El peor regalo de cumpleaños.