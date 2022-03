Intentó no poner excusas Juan Ignacio Martínez a la abultada derrota del Real Zaragoza en Cartagena aunque acabó lanzando una pulla a los jugadores rivales por no haber lanzado el balón fuera en la polémica jugada del segundo gol. «Nos vamos fastidiados. Ellos han sido mejores y no hay que quitarles el mérito. Solo nos queda felicitarles», apuntó el técnico zaragocista, que sin embargo no se pudo morder la lengua cuando le preguntaron por esa jugada: «Hay códigos no escritos en el fútbol de profesionales. Aun así, en el segundo gol nos quedamos parados y es algo que no podemos hacer». Con respecto a la lesión de Petrovic, el alicantino confirmó que el mediocentro sufrió un «pinchazo» en la espalda, «Ha intentado seguir pero no ha podido, su actitud es encomiable», añadió.

Sin embargo, esa acción puntual no justifica el mal partido de los aragoneses, que ven cortada su dinámica de manera drástica. «La primer parte no ha sido buena, hemos empezado mal y ya no hemos sabido cambiar el chip. Además, en ataque hemos estado espesos. Han sido mejores que nosotros», analizó JIM, que también habló de las bajas en el centro. El mediocampo que venía jugando se ha caído por las lesiones», señaló, aunque se mostró sorprendentemente satisfecho con el rendimiento de Lluís López en esa posición. «Estoy muy contento con el experimento de Lluís. Viene jugando, sale del equipo y ha cumplido el expediente frenando ofensivas del Cartagena». La ilusión de llegar a los puestos de promoción se diluye tras esta derrota, pero JIM prometió que su equipo va a dar guerra hasta el final. «Ese es mi trabajo. Quedan por disputarse 30 puntos, que son muchísimos. Veníamos con muchas ganas y hoy no ha podido ser, pero tenemos que seguir», valoró el técnico, que recordó la importancia de defender la camiseta hasta el final. «Somos el Real Zaragoza. Habrá veces que lo hagamos mejor o peor, pero vamos a competir siempre, todos los partidos. Desde ya estamos pensando en el Amorebieta». Por último y en la misma línea, Juan Ignacio Martínez quiso hacer un llamamiento a los seguidores del equipo aragonés. «La afición se merece que sigamos peleando. La Romareda va a ser un juez muy importante hasta el final de temporada», finalizó JIM.