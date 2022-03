No pudo celebrar de la mejor manera Alberto Zapater el convertirse en el tercer jugador que más partidos ha disputado con la camiseta del Real Zaragoza, con 383. El capitán superó a Manolo González y solo tiene por delante a los inalcanzables Violeta y Aguado (475). El de Ejea de los Caballeros se lamentó del mal partido firmado por el equipo. «Con esta camiseta no puedes pensar que no te juegas nada. Haces feliz o triste a mucha gente», afirmó, a la vez que recordó que era un día especial. «El Real Zaragoza cumple 90 años y teníamos esa ilusión, pero no hay excusas. Han sido mejor que nosotros».

Al igual que indicó su entrenador, Zapater aboga por mirar hacia delante. «Hay que olvidar lo de hoy, mirarnos a nosotros mismos y hacer autocrítica», reflexionó el capitán, que sin embargo recordó de dónde viene el Zaragoza. «Hace cuatro partidos estábamos en situación crítica, pero ahora para pelear por el playoff hay que sumar de tres en tres». El ejeano acabó con un mensaje optimista. «Tenemos que pensar en ganar todos los partidos y de esa manera podemos hacer grandes cosas», dijo.