Es, sin duda, una de las mejores noticias de la temporada. Desde que Eugeni Valderrama aterrizó en el Real Zaragoza, el equipo cambió a mejor. Su gran rendimiento ha sido clave en el resurgir de un equipo que se ha despegado de la zona comprometida y en el que el tarraconense es fijo. Sin embargo, el sofocón del pasado sábado en Cartagena echó por tierra la dosis de ilusión que había envuelto al zaragocismo tras enlazar cuatro victorias consecutivas. No tanto por la derrota, ni siquiera por la goleada (3-0) pero sí por la paupérrima imagen ofrecida por un Zaragoza que se rindió demasiado pronto.

"Lo de Cartagena fue un palo duro porque teníamos la ilusión de ganar pero no creo que hubiera falta de actitud. Hay que hablar claro y ellos fueron superiores. Fue un partido malo por nuestra parte"

En todo caso, Eugeni niega que el equipo careciera en Cartagonova de la actitud necesaria para haberse mantenido en pie. “Fue un palo duro porque teníamos la ilusión de ganar pero no creo que hubiera falta de actitud. Hay que hablar claro y ellos fueron superiores. Fue un partido malo por nuestra parte y ahora hay que afrontar el encuentro del viernes con mucha ambición y dispuestos a conseguir los tres puntos. Ya estamos todos pensando en ello”, afirma.

Pero en el vestuario ya no se hacen castillos en el aire. La distancia respecto al playoff es casi tan amplia como la que separa del descenso, así que se impone apelar al cortoplacismo. “El objetivo es ganar el viernes al Amorebieta y luego ya veremos qué pasa. Se trata de ir partido a partido y cuando acabe la temporada ya veremos dónde estamos”, insiste Eugeni, que no se muestra especialmente inquieto por la acumulación de bajas en la medular. “Tenemos varias ausencias pero hay una gran plantilla con muy buenos jugadores que pueden cumplir en todas las posiciones del centro del campo. Quien juegue lo hará lo mejor que pueda”, asegura el catalán, que no se fía de la situación límite de un Amorebieta que apurará en La Romareda una de sus últimas balas en busca de una salvación cada vez más compleja. “Vienen en una situación complicada, es verdad. Están abajo pero todos los partidos en esta categoría son competidos y nosotros tenemos que centrarnos en conseguir los tres puntos”.

Madera de líder

Luego, cuando las matemáticas dicten sentencia, será tiempo para mirar al futuro, pero, de momento, Eugeni disfruta del momento y de haber recuperado una de sus mejores versiones. “Estoy muy contento aquí. Me han acogido muy bien y me siento feliz. Creo que eso se nota en el campo porque me permite sacar mi mejor versión. Tengo muchas ganas de jugar el viernes en La Romareda y de seguir centrado en esta temporada. Luego ya se verá”.

Porque Eugeni se siente importante en un Zaragoza en el que es pilar básico desde que llegó. “Dentro del campo me gusta sentirme importante y que los compañeros confíen en mí. Intento dar mi mejor versión para ayudar al equipo. Sí, me siento importante”, asevera el catalán, que confía en que lo mejor esté por llegar. “Todo el mundo quiere estar en un proyecto ambicioso pero es que estar en el Real Zaragoza ya lo es y solo queremos darle alegrías a una afición que es excelente y que siempre está con nosotros”.