El Real Zaragoza salió del Nuevo Cartagonova el sábado pasado con la impresión de haber tirado la última opción para engancharse a la lucha por el 'playoff', que está a nueve puntos de distancia de la sexta plaza con 30 por jugarse. Con el descenso a 12, el final de curso apunta a intrascendente, pero Juan Ignacio Martínez no quiere ni oír hablar de eso antes de medirse al Amorebieta.

“El Zaragoza no es que vaya a tirar el final de temporada, es que va a ser ambicioso en todos los partidos. No hacemos números, hemos llegado al momento decisivo, al lugar que siempre hablaba el maestro Luis Aragonés, cuando se juega todo. Depende de nosotros. Hemos sido irregulares hasta ahora, pero queremos mantener esa regularidad y a ver hasta dónde nos da. Ese es el lema que nos tenemos que meter todos en la cabeza”, argumenta el entrenador, que no quiere que el Zaragoza baje los brazos en este tramo final y que no da la batalla por el 'playoff 'por perdida, por mucho que la lógica y las matemáticas inviten a ello.

"Tras la derrota en Cartagena hemos sido duros todos y eso nos honra, porque esa ambición que tenemos todos me satisface. Más que notar el daño yo espero que sea un punto de inflexión"

Invitaron mucho más tras el desastre en Cartagena, una derrota que escoció mucho por el cómo, con una clara inferioridad, y por el cuándo, tras cuatro triunfos seguidos. “A nadie le gusta perder y menos por cómo perdimos. Hemos hecho un análisis, el vestuario ha sido consciente de esa autocrítica y espero que se refleje en el campo. Desde la derrota cuesta muchas veces más, porque espero el estado emocional del jugador. Hemos sido duros todos y eso nos honra, porque esa ambición que tenemos todos me satisface. Más que notar el daño yo espero que sea un punto de inflexión, sin confundirnos porque el rival es complicado”, asegura JIM, que quiere pasar página del Cartagena y centrarse en un Amorebieta en zona de descenso y con muchas papeletas para bajar, pero del que no se fía.

“Para la plantilla y para mí esta partido es una reválida. Todos habríamos firmado sacar doce puntos de 15, pero eso no deja de empañar lo de Cartagena, que no estuvimos a la altura. Pero es pasado y hay que buscar la excelencia con nuestro rendimiento. Ahora solo hay que mirar al Amorebieta, porque igual nos confundimos por cómo viene el rival, con su clasificación”, destaca el míster zaragocista, que sabe que el enemigo tiene la permanencia a nueve puntos y que solo ha ganado cuatro partidos en este curso, únicamente uno a domicilio, en Málaga, pero “ha superado a varios equipos de la zona alta, al Almería, al Girona o al Valladolid. Es verdad que tiene una situación deficitaria en la clasificación, pero nosotros en su campo ya no logramos vencer tras hacer un buen partido en varias fases. Hay que tener esa cautela”, advierte.

Solo Lasure regresa al grupo Solo Lasure se ha incorporado al grupo entre los jugadores que andaban con molestias o tocados. El lateral no se ejercitó lunes y martes por un proceso catarral y estará ante el Amorebieta, mientras que siguen al margen en el entrenamiento de este miércoles en La Romareda Juanjo Narváez, con molestias musculares, una pequeña rotura, en el aductor, Francho, con la lesión en la zona isquiotibial que le ha hecho ser baja en los dos últimos partidos, y Petrovic, que sufrió una contusión lumbar fuerte en el partido en Cartagena. No está descartado, salvo Narváez, ninguno, pero su presencia se antoja más que complicada. Vigaray y Grau son bajas seguras, lo mismo que Francés y Ángel López, que están con la sub-21 y la sub-19 respectivamente, y la sesión de esta mañana en la Romareda ha contado con los canteranos Isaiah, Vaquero, Toquero, Benedet, Javi Hernández, Luengo y el meta Acín.

Con esa humildad y sin despreciar al rival el Zaragoza buscará la cuarta victoria seguida en casa tras un curso muy deficiente ante su gente hasta que llegó esta racha, ya que “queremos dar esa alegrías en casa y en La Romareda llevamos en deuda toda la temporada”, insiste JIM, que admite las dudas en la medular, donde Francho no está descartado, aunque es muy difícil que llegue, Grau es baja segura y Petrovic viene de una contractura lumbar en Cartagena que dificulta mucho su presencia para hacerla casi imposible. “Para un entrenador lo mejor es tener a todos disponibles. No valen excusas ni justificaciones, una plantilla se hace para tener volumen de jugadores, aunque es cierto que hay posiciones donde las bajas son más cuantiosas. Hay jugadores, vienen otros del filial a ayudarnos y juegue el que juegue va a haber rendimiento”, explica.

Zapater y Vada

A esos inquilinos se les suma Narváez, también al margen por molestias, con una rotura leve en el aductor, aunque JIM recupera a Bermejo que no jugó en Cartagena por unas molestias lumbares y que será de la partida el viernes, más que probablemente en la medular junto a Eugeni y un tercer jugador, que podría ser el propio Francho o Petrovic si se recuperan o que bien apuntaría a Zapater: “Si el partido fuera hoy dificilísimo por no decir imposible que estuvieran los jugadores con molestias, pero hay muchos recursos en la parte médica. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de recuperar a alguno, aunque al ser tan corta la semana también dificulta. También es un momento bonito para los que han tenido menos minutos digan aquí estoy yo”.

Ese momento no lo aprovecharon en Cartagena Zapater, titular y sustituido al descanso, ni Vada, que salió tras el intermedio. Ahora, las incógnitas en la medular les pueden dar sitio de nuevo. “Venían de tiempo sin jugar, aunque Vada sale y encajamos el segundo gol rápido y es mala suerte. Ahora si les toca jugar tienen que demostrar que pueden estar ahí por el compañero que falte y estoy convencido de que pueden hacer un buen partido. Y estos son los encuentros que les gustan a un futbolista, por una adversidad y por venir sin jugar para demostrar”.

"Sé las que me caen con el tema de Azón. El chaval sabe cómo pienso, hablamos mucho y él cada vez que sale da su rendimiento. La pelota está en el tejado del míster"

No fue titular en Cartagena Iván Azón, que había marcado en las tres apariciones desde el banquillo anteriores (Sporting, Almería y Fuenlabrada) y que cortó su racha el pasado sábado, y JIM sabe que la afición no termina de entender una suplencia que bien puede acabar ya este viernes. "Sé las que me caen con este tema, el chaval sabe cómo pienso, hablamos mucho y él cada vez que sale da su rendimiento. Si juega de inicio fenomenal y si no, igual, sé que lo va a dar todo. La pelota está en el tejado del míster”, resume.

“El viernes y de local nos perjudica jugar y beneficia al rival, porque la afluencia baja. Esto es un sistema de audiencias, el Zaragoza las tiene y creen que es nuestra ubicación ideal, pero salimos perjudicados"

El entrenador además fue muy claro con el hecho de jugar otra vez en viernes en casa, algo muy común en los últimos tiempos y aún más recientemente. De hecho, es el tercer choque en la Romareda consecutivo que se juega en este día tras los triunfos ante el Fuenlabrada y el Almería. A JIM, en todo caso, no le gusta porque “el viernes y de local nos perjudica y beneficia al rival, porque la afluencia baja. Esto es un sistema de audiencias, el Zaragoza las tiene y creen que es nuestra ubicación ideal, pero salimos perjudicados".