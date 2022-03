Juanjo Narváez que no se ha podido ejercitar en toda la semana con el Real Zaragoza sufre "una lesión muscular de grado I en el abductor largo de la pierna izquierda". La dolencia, una rotura pequeña en un músculo que no es de los más delicados en la musculatura del jugador, no es grave, pero en todo caso le descarta para el partido ante el Amorebieta. Este tipo de lesiones suelen tener un diagnóstico de una o dos semanas de baja, por lo que podría llegar ante el Tenerife, si bien es duda para ese choque.

El colombiano ha padecido diferentes lesiones a lo largo de la temporada, con molestias en la espalda, una rotura en el cuádriceps que le dejó cuatro partidos de baja a finales de octubre y principios de noviembre (Girona, Mirandés, Burgos y Sporting), y después diferentes molestias en el psoas o en la zona isquiotibial. Este curso ha disputado 28 partidos de Liga y dos de Copa, con un rendimiento de más a menos y solo dos goles, lejos de los 9 del curso pasado, ya que tuvo un buen arranque y su aportación en los últimos tiempos se ha reducido. Pese a todo, JIM le ha dado la camiseta de titular en cinco partidos consecutivos, hasta el día del Fuenlabrada, cuando tras salir de inicio se marchó al descanso con esas molestias en el aductor. Trabajó al margen varios días antes de viajar a Cartagena y sus sensaciones no fueron las mejores antes de jugar en Cartagonova, donde se quedó en el banquillo y salió en los últimos 25 minutos con el partido ya sentenciado tras considerar el jugador que podía estar apto. Sin embargo, apenas intervino en el encuentro y esta semana ha trabajado al margen, por lo que no llegará al duelo ante el Amorebieta y el objetivo es que pueda jugar contra el Tenerife el 2 de abril y, si no, frente al Girona el 10. Para el partido de este viernes contra el 'Amore', JIM tiene las bajas seguras de Vigaray, Grau, Francés y Ángel López, además de Narváez, mientras que Petrovic y Francho Serrano tienen más que difícil llegar a tiempo.