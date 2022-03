A nueve puntos de la salvación y cuando quedan 30 por jugarse, ¿hay que dar por muerto ya al Amorebieta?

Para nada. Sabemos nuestra situación y solo nos queda apretar los dientes, esa semana es corta y hay que pensar solo en La Romareda, donde no tenemos nada que perder. Vamos a ir a ganar todos los partidos, afrontar cada encuentro como una final y a ver si nos da. Es que no podemos mirar a largo plazo.

"Nos ha costado mucho ganar, por esa pizca de fortuna a veces y hemos tenido demasiados empates. Hemos pagado la inexperiencia, pero esto no ha acabado. Para nada nos deben dar por muertos"

Da la impresión de que el Amorebieta ha pagado la novatada. Ha competido bien, pero se le han ido muchos partidos quizá por inexperiencia

Sí, creo que ha sido así. Cuando asciendes tienes que hacer un equipo muy fuerte porque esta Segunda es muy difícil. Nos ha costado mucho ganar, por esa pizca de fortuna a veces y hemos tenido demasiados empates. Hemos pagado la inexperiencia, pero repito que la temporada no se ha acabado y vamos a luchar mucho aún.

¿El Zaragoza se equivoca si solo mira vuestra clasificación?

Sin duda. Cometería un error. Fuimos a Málaga, que no había perdido en casa y le ganamos y en muchos partidos no hemos vencido por fallos puntuales. El Zaragoza va a tener que estar a buen nivel para ganarnos, porque nosotros no vamos a regalar nada a nadie

Visitar La Romareda siempre es un aliciente, ¿no?

Para mí es un campazo y con el Sabadell tuve la suerte de jugar por primera vez. Estos escenarios motivan a cualquier futbolista y estoy seguro de que vamos con muchas ganas de lograr esos tres puntos.

"El Zaragoza ha cogido aire nuevo con las incorporaciones en enero. Tienen un equipazo, aunque vengan de una derrota antes llevaban cuatro triunfos seguidos y eso es más que difícil en una categoría tan igualada"

¿Qué destaca del rival?

Ha cogido aire nuevo con las incorporaciones de este enero y tiene un buen bloque. Arriba cuenta con jugadores muy buenos, Narváez, si al final puede jugar, Álvaro, Sabin, que ha venido ahora…. Tienen un equipazo, aunque vengan de una derrota antes llevaban cuatro triunfos seguidos y eso es más que difícil en una categoría tan igualada.

A Sabin Merino lo conoce bien.

Siempre me han comparado mucho con él en Lezama, los dos somos parecidos físicamente, altos, rapidillos, con gol… Tengo casi cinco años menos y lo veía en el filial cuando yo llegué a la cantera y reconocía ese parecido, me fijaba en cómo jugaba, además tengo muy buena relación con él. Estoy convencido de que le va a dar mucho al Zaragoza y cuando marque el primero vendrán muchos más

Aquí se criticó que se le hiciera contrato hasta 2025, demasiados años cuando ya ha cumplido los 30.

Pues le queda mucho fútbol, estoy más que seguro. En el Leganés no tenía los minutos que quería, pero ahora está jugando y los delanteros viven de rachas. Cuando abra la lata, va a ayudar muchísimo más de lo que ya lo hace.

Larra y Ros están cedidos por el Zaragoza en el 'Amore', aunque no van a jugar en este partido. Por informadores no será.

Seguro que el míster ya habrá hablado mucho con ellos y todo lo que nos puedan ayudar, pues mejor.

"Aquí se ha visto al verdadero Larra. Si le dan la oportunidad la temporada que viene puede dar muchas alegrías en el Zaragoza, ya que es un jugadorazo"

Con Larra sí coincidió usted en la cantera del Athletic, dos temporadas en el filial, y el año pasado en el Zaragoza no le salieron las cosas.

En el Amorebieta ha tenido muchos minutos y se ha visto al verdadero Larra; le conozco bien y seguro que su primera salida, una ciudad como Zaragoza, un club nuevo… le costó. Me alegro mucho por el nivel que está ofreciendo aquí y estoy convencido de que si le dan la oportunidad la temporada que viene puede dar muchas alegrías en el Zaragoza, ya que es un jugadorazo.

En el Athletic suben muchos canteranos y todos no pueden jugar y hay salidas. Usted y Larra son dos ejemplos de ellas y a los dos y a muchos otros les ha costado dar su mejor nivel. ¿Hay una razón?

Es así, sales del primer equipo y parece fácil ir a otro, normalmente de Segunda, y tirar la puerta, pero es que cuesta, empezando por coger el ritmo de la categoría, tener la confianza, adaptarte a otro fútbol, a otra vida… No es sencillo.

En el Sabadell le costó el año pasado, solo hizo tres goles, pero en el actual está en los últimos meses dando su mejor versión, con nueve tantos ya.

Estoy contento y no me pongo techo. Todo lo que sea sumar individualmente es lo mejor para el equipo. Después, en junio ya se verá hacia dónde se encamina mi carrera, de momento solo estoy centrado en el presente.

Con el Athletic ya debutó en Primera, en seis partidos en la 18-19. ¿En Gorka Guruzeta hay un jugador para la máxima categoría y para tener una carrera larga ahí?

Es el salto que quiero dar, para el que trabajo duro cada día. Quiero hacer los máximos goles posibles en el Amorebieta y cuando llegue la oportunidad de dar ese salto estaré preparado seguro.

"Mi padre jugó cinco temporadas en Primera en la Real. Ojalá pueda alcanzarle y superarle. Jugaba de central y yo soy delantero, siempre me han dicho que no me parezco en nada, aunque también muchos me aseguran que si tuviera su garra…"

Su padre, Xabier, sí le gana en partidos de Primera.

Estuvo cinco temporadas en la Real Sociedad, así que sí. Ojalá pueda alcanzarle y superarle. Jugaba de central y yo soy delantero, siempre me han dicho que no me parezco en nada a mi padre, aunque también muchos me aseguran que si tuviera su garra… Somos muy diferentes, cada uno tiene sus virtudes.

Esa mejora en el espíritu y en el carácter es lo que muchos le achacan. Condiciones tiene de sobra.

La experiencia, los minutos que vas jugando, te dan también esa confianza y te permiten ganar en esa garra. Yo me veo cada vez mejor en esa faceta y soy un futbolista mucho más completo que hace unos años.

"Regresar al Athletic nunca será algo cerrado. Me lo planteo muchas veces, aunque me centro en el presente, aunque esa puerta me encantaría derribarla y volver allí"

¿El retorno al Athletic se lo plantea o esa puerta está cerrada?

Para nada está cerrada. Nunca lo estará. Me lo planteo muchas veces, aunque me centro en el presente, aunque esa puerta me encantaría derribarla y volver allí.