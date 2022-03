Álvaro Giménez, máximo goleador junto a Iván Azón del Real Zaragoza, ejerce la autocrítica para admitir que no está satisfecho con su rendimiento esta temporada. El delantero asume que no ha cumplido sus propias expectativas y tiene claro que “puedo hacer bastante más. Esperaba aportar muchas más cosas al equipo. Me exijo mucho y siempre intento dar lo mejor para ayudar con goles. Aún quedan partidos y espero hacerlo tanto en eso como en asistencias”, reconoce.

"Con otro al lado puedo hacer mejor al compañero y, sobre todo, no te sientes tan solo" Pero Álvaro tampoco tiene reparos en advertir que, quizá, la soledad impuesta al delantero por la forma de jugar del equipo no ayuda y que, en los momentos puntuales en los que ha actuado con otro compañero al lado, sus sensaciones han sido mucho mejores. “Es posible que jugando con otro delantero me sienta más cómodo, sí. Puedo hacer mejor al compañero y, sobre todo, de cara a no sentirte tan solo porque hay veces que tanto yo como Sabin Merino o Iván Azón estamos bastante solos y jugar con otro al lado es mejor”, asegura sin paliativos. Ganar y esperar Para Álvaro, en todo caso, la temporada aún no ha acabado. “A ver qué hacen los demás y si al final se puede pensar en algo más”, indica. Pero, para ello, se impone ganar el sábado a un Tenerife en horas bajas pero que continúa en la parte alta de la tabla. “Es un equipo muy fuerte, sobre todo en casa, y si está arriba es por haber hecho las cosas bien todo el año. Ahora no está en una buena racha, pero todos los equipos pasan por momentos buenos y malos. Debemos centrarnos en nosotros mismos y saber que tenemos que hacer las cosas bien si queremos puntuar ahí”, apunta el ilicitano, que no se marca un objetivo más allá del sábado. “El plan es sacar los tres puntos el sábado y luego quedarán muchos partidos para intentar acabar lo más arriba posible. Debemos seguir en esta línea porque creo que aún podemos sacar muchos puntos”, reitera Álvaro, que ensalza a su compañero Azón, sin duda, el zaragocista del momento. “Tiene una proyección brutal. Es muy joven y está en una racha muy buena que esperamos que continúe y aprovecharla para lo que resta de temporada”.