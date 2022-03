Las pruebas que se le realizaron en la noche del miércoles a su regreso de Eslovaquia a Alejandro Francés no revelaron ninguna lesión en su rodilla y su presencia ante el Tenerife el sábado no está descartada. De hecho, puede llegar a ese partido. Este jueves ha empezado con el grupo y ha hecho todo el trabajo hasta el final, aunque ha sido sobre todo un entrenamiento táctico y si en la última sesión de este viernes se encuentra bien de esas molestias podrá viajar para jugar ante el Tenerife.

El central pidió el cambio tras 51 minutos del partido ante Eslovaquia con la sub-21, aunque ya al salir del estadio ya se preveía que la lesión no era importante. Pese a todo, se le hicieron pruebas al llegar a Zaragoza y estas no revelaron una lesión. El dolor es el que marcará su presencia, aunque las sensaciones y que este jueves en La Romareda haya empezado con el grupo permiten ser optimistas. “Francés se retiró con molestias en su partido, pero parece que está mucho mejor, lo veremos entre hoy y mañana”, señaló JIM antes de la sesión.

Francho y Bermejo

Para el partido el técnico del Real Zaragoza también recupera a Bermejo, baja ante el Cartagena y el Amorebieta por unas molestias lumbares que padece tras un latigazo en la espalda en la sesión del 16 de marzo, ya que el mediapunta ha entrenado esta semana con normalidad, y a Francho, que se ha perdido los tres últimos partidos (Fuenlabrada, Cartagena y Amorebieta) por una lesión en el músculo isquiotibial izquierdo de la que ya está recuperado. Tanto Francho como Bermejo apuntan a volver al once, lo mismo que Francés si está en condiciones de jugar. La cuarta novedad bien podría ser Iván Azón. Nieto, que trabajó ayer al margen por unas leves molestias, lo ha hecho con el grupo en el entrenamiento en La Romareda.

Sin embargo, Petrovic, aún convaleciente de una contractura lumbar que sufrió en Cartagena, y Juanjo Narváez, que se lesionó en ese partido con una leve rotura en el aductor, no llegan a tiempo del duelo en el Heliodoro y se les espera ante el Girona ya. “Tras jugar el viernes, la semana es más larga y con más días de recuperación. Francho y Bermejo han ido evolucionando muy bien y con Petrovic y Narváez vamos a ver pero está bastante difícil porque sus molestias no son tan rápidas de recuperar como en otros compañeros”, aseguró JIM, que volvió a citar en la sesión a Isaiah y a Vaquero, aunque es posible que no viaje ninguno de los dos y se queden para jugar con el Aragón ante el Utebo. Además, también ha estado en el trabajo de este jueves el meta del juvenil Carlos Calavia.