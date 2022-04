Un punto que en otra situación hubiera sido aplaudido y valioso dejó una sensación agridulce en el Real Zaragoza. Sensación que también reconoció Juan Ignacio Martínez, su entrenador. «El Tenerife es muy buen equipo y hay que felicitarle y reconocer el mérito tanto de ellos como el nuestro. Al final es cierto que te vas satisfecho en cuanto a la interpretación del partido y el esfuerzo de los chavales pero te vas fastidiado porque no consigues ganar y no te llevas los tres puntos», valoró el técnico zaragocista.

Acerca de la jugada polémica del encuentro, en el que Juan Soriano, portero del Tenerife, podría haber sido expulsado tras derribar a Iván Azón, JIM quiso dar su propia opinión. «Aplaudo al árbitro. Dirán que estoy chalado, pero ha demostrado tener personalidad», apuntó el alicantino, que sin embargo se mostró contrariado por la actuación del VAR. «No entiendo que entre ellos se contradigan. Si te llaman, es porque han visto que es roja. El 99% de las veces se modifica la decisión. A mí, en el campo, me parece expulsión. Si no lo tira, marca gol Iván a placer. Pero esto es fútbol, qué le vamos a hacer», concluyó.

Martínez comentó el desempeño de su centro del campo, castigado por las lesiones, durante el encuentro. «Hemos empezado con Eugeni en banda y luego hemos metido a Vada rápidamente por allí. Zapater es más un 8 pero también se sabe parar en la línea. Shashoua nos hacía daño y lo hemos sabido neutralizar», apuntó el técnico, que habló sobre la lesión del argentino Vada, el que todo indica que vuelve a tener problemas musculares: «Nos ha dicho que se le ha contraído el aductor y hemos preferido no arriesgar. En las próximas 24 horas veremos cómo está y cómo evoluciona».

Con respecto a los cambios en la delantera, JIM lamentó la falta de acierto en la definición de sus atacantes. «Nano Mesa y Sabin Merino, los dos, han tenido su golito, pero no ha podido ser». La promoción es ya una quimera, pero JIM se niega a rendirse. «Estamos lejos, pero competiremos y pelearemos hasta el final», acabó.

Jair

El que también dejó sus impresiones sobre el encuentro fue Jair Amador. El central valoró positivamente el trabajo del equipo aunque, al igual que su entrenador se mostró decepcionado por no haber podido traerse la victoria de Tenerife. «Es una pena. Hemos hecho un buen partido. Hemos conseguido hacer mucho daño a un gran equipo, hemos llegado bien arriba y con ocasiones bastantes claras, pero no hemos sido capaces de meterla», analizó el defensa. Pero al final, el punto es insuficiente. «Es un puntito, sí, pero no queda otra que seguir trabajando y quién sabe lo que puede pasar», finalizó el defensa.