La baja de Grau, un golpe en el corazón

La ausencia de Jaume Grau está afectando seriamente a un Real Zaragoza que no ha vuelto a ganar un partido desde que el levantino sufrió la taquicardia que le obligó a ser intervenido para corregir una arritmia. Con él en el once inicial, el equipo aragonés solo sabía ganar. Sin él en el equipo, parece no saber cómo hacerlo.

Con Grau en el once, el Zaragoza venció a Las Palmas, Almería y Amorebieta en casa y al Sportng fuera. Sin él se ha perdido en Cartagena (3-0) y se ha empatado en Tenerife y en casa con el Amorebieta Cuatro partidos seguidos jugó el medio en la formación titular y todos ellos se saldaron con triunfo de los aragoneses, que derrotaron a Las Palmas (2-1), Almería (2-0) y Fuenlabrada (2-1) en La Romareda y al Sporting en El Molinón (1-2). En todos esos partidos, Grau fue pilar básico de una escuadra a la que la llegada del valenciano aportó una ingente dosis de oxígeno para una medular ávida de aire fresco. Además, fue determinante no solo por su recorrido, despliegue y disciplina táctica, sino también por su llegada. De hecho, marcó en sus dos primeras apariciones en el once titular. Su estreno realizador se produjo en los primeros compases del duelo ante Las Palmas y el segundo, la siguiente jornada en Gijón. Eran sus dos primeras dianas en el fútbol profesional. El día D Pero todo se torció mediada la segunda mitad del choque ante el Fuenlabrada. Azón ya había empatado el tanto inicial de los madrileños y el Zaragoza, en plena efervescencia, se lanzaba a por la remontada. Pero Grau pidió el cambio. Su gesto contrariado no llamó especialmente la atención, pero el jugador se marchó directo al hospital para ser tratado de una preocupante taquicardia detectada por los servicios médicos. Las primeras pruebas diagnosticaron una fibrilación auricular paroxística que, unos días después, le obligó a someterse a un estudio electrofisiológico y a una ablación por catéter en el corazón. Con un periodo de baja estimado entre un mes y medio y dos meses, el Zaragoza perdía a uno de sus efectivos más relevantes y al mediocentro con el que había sellado un pleno de victorias desde que irrumpió en el once. Sin victorias Si la presencia de Grau fue clave, su ausencia también lo está siendo. Sobre todo, porque ha coincidido con otros problemas en una medular donde se han acumulado las bajas. Francho Serrano ya había caído una semana antes como consecuencia de una rotura muscular que ya le impidió participar frente al Fuenlabrada. Petrovic, por su parte, también se lesionó en Cartagena (3-0) y se ha perdido los duelos ante Amorebieta (1-1) y Tenerife (1-1). Así que en los tres partidos sin Grau, el Zaragoza apenas ha sido capaz de sumar dos empates y ha sufrido una dolorosa derrota en la que el equipo aragonés pudo dejarse algo más que tres puntos. El levantino, que llegó el pasado mes de enero en propiedad procedente de Osasuna, todavía permanecerá varias semanas fuera del equipo. Sometido a un tratamiento que exige el máximo control y una vigilancia estrecha, su evolución está siendo muy buena, pero, en principio, su regreso no está previsto hasta, como mínimo, principios de mayo. Así que el Zaragoza está obligado a aprender a vivir sin Grau. De momento, la acumulación de ausencias en el centro del campo ha obligado a JIM a diseñar una nueva formación en la que Zapater, ya recuperado de sus problemas físicos, se ha adueñado de un puesto. Vada y Eugeni han sido sus dos acompañantes en las dos últimas citas en una marcada línea de cuatro. Claro que el inminente regreso de Francho y el posible de Petrovic aumentarán las opciones.